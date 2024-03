Τι συμβαίνει με την Κέιτ Μίντλετον; Η viral φωτογραφία στο μικροσκόπιο πέντε ειδικών

Το φερμουάρ της πριγκίπισσας της Ουαλίας βρίσκεται κυριολεκτικά στον αέρα, το κόκκινο κομμάτι υφάσματος της κόρης της, Σάρλοτ, ξαφνικά «διαφανίζει» και τα μαλλιά της σκοντάφτουν σε κάποιο «τεχνητό» μοτίβο. Τα παραπάνω πταίσματα μαζί με κάποια ακόμη ψήγματα λάθους στην οικογενειακή φωτογραφία που δημοσίευσε το βρετανικό Παλάτι έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενός λακωνικού αλλά συνάμα μεγάλου ερωτήματος: «Τι συμβαίνει με την Κέιτ Μίντλετον;»

Η απάντηση εξακολουθεί να «ηδονίζει» την κοινή γνώμη, η οποία εδώ και χρόνια αρέσκεται στο «αδηφάγο ζουμ» της προσωπικής ζωής της βασιλικής ελίτ, αλλά τώρα μπορεί με αυτοπεποίθηση να υποστηρίξει πως δεν φέρει καμία ευθύνη που απορεί και πως επιπλέον οι υπαίτιοι αυτού του ατοπήματος, χρωστούν μία εξήγηση.

Κι ενώ η αντίδραση του Παλατιού ήταν άμεση και απολογητική, με την Κέιτ Μίντλετον να ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση, τα βρετανικά ΜΜΕ και οι χρήστες του Διαδικτύου απορούν για τα λάθη μίας σχεδόν αψεγάδιαστης πριγκίπισσας που ασθένησε και αναρωτιούνται: Ηταν όντως δική της αβλεψία ή το βασιλικό επιτελείο τα έκανε «μαντάρα»;

Βλέποντας τη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από το Παλάτι προ ολίγον ημερών, art directors και designers της «Κ» αναλύουν τη viral εικόνα και ανατρέχουν στα δικά τους πρώτα ερασιτεχνικά λάθη, όταν δειλά δειλά εξερευνούσαν πριν από χρόνια τα λογισμικά επεξεργασίας εικόνας.

Οπως λένε, τέτοια ψήγματα λάθους, που το γυμνό και «απονήρευτο» μάτι αδυνατεί να εντοπίσει, είναι συνηθισμένα για κάποιον που δεν έχει μεγάλη εξοικείωση με το photoshop.

Βλέποντας για πρώτη φορά τη φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον ο art director των ένθετων περιοδικών και βιβλίων της «Κ» Δημήτρης Μητρόπουλος χαμογελά και σχολιάζει: «Είναι πασιφανές πως στον βρετανικό κόσμο υπάρχει μία μανία με τη βασιλική οικογένεια. Είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον, που ακόμη και κάποια τεχνικά λάθη στη φωτογραφία ήταν αρκετά για να γίνει η εικόνα παγκοσμίως viral».

Ωστόσο ο ίδιος δεν πιστεύει πως το ατόπημα ήταν αποκλειστικά της Κέιτ Μίντλετον. «Θεωρώ πως τέτοιοι άνθρωποι δουλεύουν με επιτελεία, οπότε είναι δύσκολο να μην εμπλέκεται κανένας άλλος, ακόμη κι αν αυτό δήλωσε».

Παρ’ όλο που για τον ίδιο τα λάθη είναι αρκετά, υπάρχουν κάποια σημεία που προδίδουν την επιπολαιότητα. «Αν κοιτάξεις προσεκτικά τα μαλλιά της, στη μία πλευρά είναι λαμπερά και στην άλλη θαμπά, οπότε ακόμη και από μία τόσο μικρή λεπτομέρεια φαίνεται πόσο έχει επεξεργαστεί η συγκεκριμένη εικόνα».

Η designer της «Κ» Loukia Kattis επισημαίνει τα τρία βασικότερα λάθη που κατά τη γνώμη της κάνουν συχνά οι αρχάριοι και εντοπίζονται και στη συγκεκριμένη εικόνα: H ανομοιομορφία φωτός, η θολούρα και η έντονη επανάληψη σημείων.

«Το πρώτο και πιστεύω πιο σημαντικό λάθος των αρχάριων είναι πως δεν προσέχουν το φως να είναι ομοιόμορφο στην τελική φωτογραφία. Εν προκειμένω, εκείνος που πείραξε την εικόνα δεν κατάφερε να προσαρμόσει σωστά το φως σε όλα τα σημεία της», εξηγεί.

Ενα άλλο σύνηθες λάθος είναι πως δεν υπάρχουν αρκετά θολά σημεία, καθώς τις περισσότερες φορές μία φωτογραφία εστιάζει κάπου, έχει δηλαδή «plane of focus». «Κατά πάσα πιθανότητα ένας αρχάριος δεν θα ξέρει πώς δουλεύει η εστίαση και θα προσπαθήσει όλα να φαίνονται καθαρά, ακόμα και όταν δεν πρέπει», σχολιάζει η Loukia.

Περνώντας στο τρίτο λάθος, η designer αναφέρει πως, όταν γίνεται χρήση του εργαλείου «στάμπα», τυχαίνει να ξεφεύγουν κομμένα κομμάτια σε μία εικόνα ή να υπάρχει έντονη επανάληψη.

Δίνοντας ένα παράδειγμα, επισημαίνει πως αν μια φωτογραφία δείχνει μία θάλασσα με ένα μικρό καραβάκι και ο δημιουργός θέλει να αφαιρεθεί το καράβι, τότε ένας τρόπος είναι να πάρει στοιχεία από την τριγύρω θάλασσα και να τα τοποθετήσει επάνω στο καραβάκι με το εργαλείο «στάμπα». Με άλλα λόγια να πάρει ένα κομμάτι της φωτογραφίας και να το σταμπάρει πάνω σε ένα άλλο. Ωστόσο, αν γίνει χρήση του ίδιου σημείου πολλές φορές, τότε υπάρχει έντονη επανάληψή του πάνω στην εικόνα κι έτσι η φωτογραφία φαίνεται πως είναι πειραγμένη.

Οσο για την περίπτωση που λείπει ένα ολόκληρο κομμάτι από το μανίκι της πριγκίπισσας Σάρλοτ, η ίδια επισημαίνει πως ουσιαστικά ξέφυγε το φόντο πάνω στην άκρη ενός αντικειμένου σχηματίζοντας κάτι σαν μια θολούρα. «Αυτό το λάθος ένας photoshoper θα το δει κατευθείαν, γιατί σίγουρα θα το έχει κάνει χίλιες φορές στο παρελθόν», καταλήγει.

A Mother’s Day photo released by Kensington Palace of the the Princess of Wales and her children was meant to douse speculation about her health and whereabouts. It did the opposite — and threatened to undermine trust in the royal family. https://t.co/bSjpsLO7Tu pic.twitter.com/19UFrZQmxy

— The New York Times (@nytimes) March 11, 2024