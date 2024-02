Τι σκότωσε τον Φλάκο; Το Μανχάταν θρηνεί τον ξαφνικό θάνατο της διάσημης κουκουβάγιας του

Ο Φλάκο, ο διάσημος ευρασιατικός μπούφος που το έσκασε από το ενδιαίτημά του και έζησε «ελεύθερος» στο Σέντραλ Παρκ για ένα χρόνο, κόντρα στις πιθανότητες, έμελλε να έχει ένα άδοξο τέλος.

Την περασμένη Παρασκευή το εντυπωσιακό πτηνό, με τους χιλιάδες παρατηρητές, βρέθηκε νεκρό σε πεζοδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Τι σκότωσε τον Φλάκο; Eπεσε πάνω σε τζάμι, όπως εκατομμύρια πτηνά σε αστικές περιοχές; Αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας; Ή μήπως έχασε τον προσανατολισμό του μέσα στον τσιμεντένιο κυκεώνα του «Μεγάλου Μήλου»;

«Ο τραγικός και πρόωρος θάνατος του Φλάκο αναδεικνύει το ζήτημα των προσκρούσεων πτηνών σε τζάμια και τις ολέθριες επιπτώσεις τους στους πληθυσμούς των άγριων πτηνών», ανέφερε ο ζωολογικός κήπος σε ανακοίνωσή του. «Υπολογίζεται πως σχεδόν 250.000 πουλιά πεθαίνουν ετησίως στη Νέα Υόρκη μετά από πρόσκρουση σε κτίρια».

Ο Φλάκο δεν φαίνεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της νεκροψίας, και κατάφερνε να κυνηγά και να πιάνει θηράματα, παρότι –ως πτηνό που έζησε σε ζωολογικό κήπο τουλάχιστον 13 χρόνια– δεν είχε καμία εμπειρία στο κυνήγι. Σύμφωνα με την έκθεση νεκροψίας που δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο, η κουκουβάγια ζύγιζε μόλις 1,89 κιλά, 2% λιγότερο από ό,τι όταν ζυγίστηκε για τελευταία φορά στον ζωολογικό κήπο.

«Ο κύριος αντίκτυπος φαίνεται να ήταν στο σώμα, καθώς υπήρχε σημαντική αιμορραγία κάτω από τον θώρακα και γύρω από το ήπαρ», ανέφερε η έκθεση.

Ο Ζωολογικός Κήπος του Σέντραλ Παρκ αποδίδει την ευθύνη του θανάτου του αποκλειστικά στο άτομο που άνοιξε την πόρτα του κλουβιού του, ένα και πλέον χρόνο πριν. Ωστόσο, οι αρμόδιοι διερευνούν το ενδεχόμενο ασθένειας και θα ενημερώσουν για τα περαιτέρω ευρήματά τους σε δύο εβδομάδες.

As you may have already seen, Flaco the Eurasian eagle-owl has passed away. I am sad beyond words. Flaco defied the odds and made quite a life for himself in the city over the past year. Along the way he came to mean so much to so many, including me. ❤️🦉 pic.twitter.com/gJnby3TtvB

— David Lei (@davidlei) February 24, 2024