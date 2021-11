Αγγίζοντας τα πυροτεχνήματα

Νίκος Παγίδας, εργοθεραπευτής/ nevronas.gr

Πυροτεχνήματα… Μια μαγική και έντονη προβολή φωτός που ενθουσιάζει, όσους τα παρακολουθούν. Αν όμως αντιμετωπίζεις προβλήματα με την όρασή σου;

Παρόλο που έχουν εισαχθεί αρκετές τεχνικές βελτιώσεις στα πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια των ετών οι έρευνες συνεχίζονται, για να γίνει η εμπειρία αυτή αντιληπτή (αισθητή) από όλους.

Για τον λόγο αυτό, η Disney Research αναπτύσσει ένα είδος οθόνης αφής πυροτεχνημάτων που ονομάζεται «Feeling Fireworks» και έχει σχεδιαστεί ειδικά για άτομα με προβλήματα όρασης.

Το πρωτότυπο, που δημιουργήθηκε στη Ζυρίχη της Ελβετίας από τον Paul Beardsley (της Disney Research) και τους συναδέλφους του, λειτουργεί με απτική ανατροφοδότηση, η οποία ουσιαστικά περιλαμβάνει μια σειρά από απτικές δονήσεις που μεταφράζουν την εμπειρία.

Οι χρήστες τοποθετούν τα χέρια τους επάνω σε μια οθόνη latex και μια συνδεδεμένη κάμερα της Microsoft Kinect είναι σε θέση να ακολουθήσει τις κινήσεις τους, για να μπορούν να αισθάνονται απτικά τα πυροτεχνήματα που συμβαίνουν στον ουρανό. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι χρησιμοποιούνται πίδακες νερού πίσω από την οθόνη, προκειμένου να γίνει ακόμα πιο διαδραστική η εμπειρία. Ένας υπολογιστής Arduino είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του συγχρονισμού και των επιπέδων του ψεκασμού νερού, αντλώντας εικόνες από τα σχήματα στην οθόνη έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να τα αισθανθούν μέσα από την επιφάνεια της.

Το σύστημα σχεδιάστηκε με τη βοήθεια της Ελβετικής Ένωσης Τυφλών και Ατόμων με Προβλήματα Όρασης (Swiss Association for the Blind and Visually Impaired). Ένας γύρος δοκιμών ολοκληρώθηκε και οι ερευνητές ενθαρρύνονται πολύ από τα αποτελέσματα, αν και δεν έδωσαν συγκεκριμένες πληροφορίες με το πότε θα εισαχθεί η τεχνολογία στα Disney Parks παγκοσμίως, ούτε σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης του σχεδιασμού στη συνολική διάταξη των πάρκων.

Ο υπεύθυνος της έρευνας εξηγεί ότι και τα άτομα με προβλήματα ακοής μπορούν να ωφεληθούν, καθώς το γεγονός ότι κρατούν μπαλόνια για να νιώθουν τις δονήσεις που προκαλούνται από τα πυροτεχνήματα, δείχνει ότι η οθόνη μπορεί επίσης να αποτελέσει τη βάση για μια απτική – οπτική μουσική εμπειρία για την κοινότητα των κωφών.

Η Disney Research συμμετείχε και σε ένα άλλο έργο που χρησιμοποίησε απτικές εφαρμογές, το 2013. Ονομάστηκε Aireal και συνδυάζει υπερηχητική ακτινοβολία πίεσης και αεραγωγούς, επιτρέποντας στους χρήστες να αισθάνονται εικονικά 3D αντικείμενα, μέσω του αέρα και να λαμβάνουν απτική ανάδραση σε χειρονομίες που εκτελούν.

Η τεχνολογία Haptics βρίσκεται στο προσκήνιο όσον αφορά στην παροχή βοήθειας στους ανθρώπους με προβλήματα όρασης και στο να προσθέσουν ακόμα κάτι στον πλούτο των εμπειριών τους. Με βάση αυτήν την τεχνολογία έχουν δημιουργηθεί ακόμη και παπούτσια που δημιουργούν δονήσεις, για να καθοδηγούν τα πόδια των δρομέων. Αυτή είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε έρευνα με σκοπό την απτική προσέγγιση των πυροτεχνημάτων.

Καθώς η Disney συνεχίζει να κάνει περισσότερα βήματα για να βρει δημιουργικές λύσεις – με τη χρήση της νέας τεχνολογίας – για να εξασφαλίσει μια καθολικά προσβάσιμη εμπειρία για όλους τους επισκέπτες στα πάρκα της, αναμένουμε για ακόμη μεγαλύτερα και πιο καινοτόμα σχέδια στο μέλλον, που θα τεθούν σε εφαρμογή.

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά τον Δεκέμβριο του 2017

