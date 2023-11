Τι πρέπει να γνωρίζετε για το ηλεκτρικό ποδήλατο

Η ποδηλασία είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να παραμείνει δραστήριος ένας ηλικιωμένος.

Πρόκειται για μια δραστηριότητα χαμηλής έντασης, η οποία δεν επιβαρύνει τις αρθρώσεις και βοηθά στη βελτίωση της αεροβικής φυσικής κατάστασης, της αντοχής και της ισορροπίας. Έρευνες υποστηρίζουν ότι η ποδηλασία ενδεχομένως να βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία.

Όμως, εάν ορισμένοι περιορισμοί κάνουν για εσάς την ποδηλασία δύσκολη, τα ηλεκτρικά ποδήλατα (e-bikes) μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε να κάνετε πετάλι.

«Ένα ηλεκτρικό ποδήλατο μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον που έχει μυϊκά προβλήματα ή αρθρίτιδα να κινείται με ποδήλατο με μεγαλύτερη άνεση, για μεγαλύτερες αποστάσεις, αλλά και σε ανηφορικό έδαφος», λέει η Karen Zunti, φυσιοθεραπεύτρια στο Πρόγραμμα Ιατρικής Ποδηλασίας του συνεργαζόμενου με το Χάρβαρντ Spaulding Rehabilitation Network.

«Ένα ηλεκτρικό ποδήλατο μπορεί να επιτρέψει σε άτομα που έχουν περιορισμό λόγω δύσπνοιας ή παθήσεων των πνευμόνων, να χρησιμοποιούν ποδήλατο κάνοντας λιγότερη προσπάθεια. Αυτό είναι πολύ καλό εάν θέλουν να κάνουν ποδηλασία με φίλους που έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση ή με τα παιδιά ή τα εγγόνια τους που δεν έχουν τους ίδιους φυσικούς περιορισμούς».

«Ξένοιαστοι καβαλάρηδες»

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα διαθέτουν έναν μικρό ηλεκτρικό κινητήρα που δουλεύει με μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία λειτουργεί όταν κάνετε πετάλι ή όταν ανοίξετε έναν διακόπτη πάνω στο τιμόνι.

Οι κινητήρες βρίσκονται είτε στον κάτω βραχίονα κοντά στα πετάλια (ο λεγόμενος κινητήρας μεσαίας τριβής) ή στην πλήμνη (κεντρικό τμήμα) του μπροστινού ή του πίσω τροχού (που ονομάζεται κινητήρας τροχού).

Με την υποβοήθηση από τον κινητήρα, είναι ευκολότερο να κάνετε πετάλι. Όταν ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος, το ηλεκτρικό ποδήλατο λειτουργεί σαν κανονικό ποδήλατο.

Το ηλεκτρικό ποδήλατο μπορεί να προσφέρει μια καλή γυμναστική εάν ο χρήστης δεν στηριχθεί υπερβολικά στον κινητήρα. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Άνοιξης 2021 του επιστημονικού περιοδικού Translational Journal of the American College of Sports Medicine διαπίστωσε ότι η χρήση ηλεκτρικού ποδηλάτου μπορεί να αυξήσει την καρδιακή συχνότητα και τον ρυθμό της αναπνοής τόσο ώστε να χαρακτηριστεί ως μέτριας έντασης άσκηση.

Οι μπαταρίες είναι είτε εξωτερικές είτε εσωτερικές. Οι εξωτερικές είναι αποσπώμενες, ενώ οι εσωτερικές μπορεί είτε να είναι αποσπώμενες είτε όχι. Όλες οι μπαταρίες των ηλεκτρικών ποδηλάτων συνοδεύονται από φορτιστή. Μια εντελώς άδεια μπαταρία χρειάζεται περίπου δύο με έξι ώρες φόρτισης, ενώ κάποιες είναι δυνατό να φορτιστούν στο 90% σε περίπου δύο ώρες. Οι μπαταρίες συνήθως έχουν χρόνο ζωής δύο με πέντε έτη.

Τα περισσότερα ηλεκτρικά ποδήλατα μπορούν να καλύψουν από 50 έως 80 χιλιόμετρα με μία φόρτιση της μπαταρίας, ανάλογα με την ταχύτητα, το πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τον κινητήρα, τον σωματικό όγκο σας και παράγοντες όπως η κλίση του εδάφους και η αντίσταση του ανέμου.

Διάφορες κατηγορίες

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες με βάση το επίπεδο υποβοήθησης του κινητήρα και της μέγιστης ταχύτητας.

Κατηγορία 1: Ο κινητήρας ενεργοποιείται μόνο όταν κάνετε πετάλι και η υποβοήθηση σταματά στα 30 χιλιόμετρα την ώρα.

Κατηγορία 2: Και αυτή η κατηγορία διαθέτει κατάσταση λειτουργίας με υποβοήθηση όταν κάνετε πετάλι μέχρι τα 30 χλμ./ώρα, καθώς και κατάσταση λειτουργίας με γκάζι. Ο μοχλός για το γκάζι βρίσκεται πάνω στο τιμόνι και παρέχει απευθείας ισχύ στον κινητήρα χωρίς να κάνετε πετάλι, όπως σε ένα σκούτερ με κινητήρα.

Κατηγορία 3: Τα ποδήλατα αυτά είναι αποκλειστικά με υποβοήθηση με πετάλι, όπως η κατηγορία 1, αλλά η υποβοήθηση συνεχίζεται μέχρι τα 45 χλμ./ώρα.

Οι περισσότεροι νέοι οδηγοί ηλεκτρικού ποδηλάτου ξεκινούν με την κατηγορία 1. Είναι η πιο οικονομική και μπορείτε να κυκλοφορήσετε στους δρόμους της πόλης και στις περισσότερες διαδρομές για ποδήλατο. (Στις ΗΠΑ, κάθε πολιτεία και δήμος έχει τη δική του νομοθεσία που διέπει τη χρήση ηλεκτρικού ποδηλάτου στις ποδηλατικές διαδρομές, γι’ αυτό ο ποδηλάτης πρέπει να ενημερώνεται για τους κατά τόπους κανονισμούς.)

Συμβουλές για την αγορά

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι βαρύτερα από σχεδόν όλα τα άλλα ποδήλατα και το βάρος τους κυμαίνεται από 12 έως 30 κιλά, επομένως σκεφθείτε πώς σχεδιάζετε να μεταφέρετε και να αποθηκεύετε το ηλεκτρικό ποδήλατό σας.

Οι τιμές εξαρτώνται από το στιλ και τον κατασκευαστή, αλλά μπορεί να ξεκινούν από περίπου 500 ευρώ και να φθάνουν τις μερικές χιλιάδες ευρώ.

Το καλύτερο είναι να λάβετε επαγγελματική συμβουλή για την παραμετροποίηση του ηλεκτρικού ποδηλάτου, όπως θα κάνατε για ένα οποιοδήποτε ποδήλατο. (Ρωτήστε το προσωπικό στο κατάστημα της περιοχής σας εάν προσφέρουν αυτή την υπηρεσία ή εάν μπορούν να σας παραπέμψουν σε κάποιον που την προσφέρει.) Έτσι διασφαλίζετε ότι θα αγοράσετε το σωστό μέγεθος ποδηλάτου με την κατάλληλη σέλα και ύψος τιμονιού.

Δεν είστε βέβαιος ότι το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι κατάλληλο για σας; Πολλά καταστήματα ποδηλάτων παρέχουν τη δυνατότητα ενοικίασης έτσι ώστε να τα δοκιμάσετε.

Και πριν βγείτε στον δρόμο, βεβαιωθείτε ότι έχετε άνεση στις βασικές δεξιότητες χειρισμού ενός ποδηλάτου, όπως η οδήγηση, η επιβράδυνση, το σταμάτημα και η αποφυγή εμποδίων ή πεζών.

«Εάν δεν γνωρίζετε πώς να ελέγξετε ένα απλό ποδήλατο, τότε σίγουρα δεν θα μπορείτε να ελέγξετε με ασφάλεια ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, που είναι βαρύτερο και μπορεί να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα», λέει η Zunti.