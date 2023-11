Οι επιστήμονες ανακάλυψαν τον δεύτερο πιο μακρινό γαλαξία – 33 δισ. έτη φωτός από τη Γη

Παλιότερη άποψη του γαλαξιακού Σμήνους της Πανδώρας από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb - Πηγή: NASA, ESA, CSA, I. Labbe (Swinburne University of Technology) and R. Bezanson (University of Pittsburgh). Image processing: Alyssa Pagan (STScI)