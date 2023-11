Γιατί ΗΠΑ και Ιαπωνία στέλνουν τον πρώτο ξύλινο δορυφόρο στο διάστημα

Η NASA και η JAXA, η ιαπωνική υπηρεσία Διαστήματος, σχεδιάζουν να εκτοξεύσουν τον πρώτο ξύλινο δορυφόρο στο Διάστημα – και οι λόγοι είναι αναμενόμενοι.

Ο LignoSat, ένας δορυφόρος από ξύλο μανόλιας στο μέγεθος κούπα καφέ, θα εκτοξευθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη το καλοκαίρι του 2024, σε μια προσπάθεια να καταστούν οι διαστημικές αποστολές πιο βιώσιμες.

Το ξύλο δεν καίγεται ούτε σαπίζει στο διαστημικό κενό, παρά μετατρέπεται σε λεπτή στάχτη κατά την επανείσοδο στη γήινη ατμόσφαιρα – κάτι που το καθιστά ένα εντυπωσιακά χρήσιμο, λιγότερο επιβαρυντικό, βιοδιασπώμενο υλικό για τους δορυφόρους του μέλλοντος.

Μετά την επιτυχή δοκιμή ξύλινων δειγμάτων στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ) φέτος, οι επιστήμονες εκτιμούν πως ο δοκιμαστικός δορυφόρος τους είναι κατάλληλος για εκτόξευση.

«Τρία ξύλινα δείγματα δοκιμάστηκαν και δεν έδειξαν σημάδια παραμόρφωσης μετά την έκθεσή τους στο Διάστημα» αναφέρουν οι ερευνητές σε προηγούμενη ανακοίνωσή τους, τον περασμένο Μάιο.

«Παρά το ακραίο περιβάλλον του Διαστήματος, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σημαντικές μεταβολές θερμοκρασίας και έκθεση σε ισχυρή κοσμική ακτινοβολία και επικίνδυνα ηλιακά σωματίδια για δέκα μήνες, οι δοκιμές δεν επιβεβαίωσαν αποσύνθεση ή παραμορφώσεις, όπως ρωγμές, αλλοιώσεις, ξεφλουδίσματα ή επιφανειακές ζημιές» προσθέτουν στην ανακοίνωση.

