Το μυστήριο της χαμένης… διαστημικής ντομάτας λύθηκε – «Αθώος ο αστροναύτης, δεν την έφαγε»

Στη λίστα των μεγάλων συμπαντικών μυστηρίων προστέθηκε, αν και προσωρινά, κι άλλο ένα, αν και όχι ακριβώς επιστημονικό…

Ο λόγος για μία… ντομάτα που καλλιεργήθηκε σε συνθήκες μικροβαρύτητας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) από τον Αμερικανό αστροναύτη Φραντσίσκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο ενός γεωργικού πειράματος.

Η ντομάτα μυστηριωδώς χάθηκε πριν από οκτώ μήνες και όλοι «έδειξαν» ως ένοχο τον Ρούμπιο, τον οποίο κατηγόρησαν πως την έφαγε.

It’s harvest time! 🍅

The Veg-05 study is the next step in addressing the need for a continuous fresh-food production system in space. This crop of dwarf tomatoes is heading back to Earth for scientific analysis! pic.twitter.com/4f0LtFwJAY

— ISS Research (@ISS_Research) March 29, 2023