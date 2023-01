Έρχονται δημοπρασίες στο Twitter; – Το σχέδιο του Μασκ για κέρδος μετά τη «χασούρα του αιώνα»

Η είδηση ότι η επιτροπή των Ρεκόρ Γκίνες ενέταξε στην λίστα της τον Έλον Μασκ ως τον άνθρωπο με την μεγαλύτερη απώλεια προσωπικής περιουσίας στην ιστορία, μπορεί να τον έκανε viral, αλλά παρουσιάζει και την πραγματική όψη του προβλήματος. Ότι ο Έλον Μασκ θα θελήσει να κερδίσει πίσω τα χρήματά του από το Twitter.

Άλλωστε ο άλλοτε πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έκανε πολλές θυσίες για να «στεφθεί» CEO.

Πούλησε 3, 85 δισ. δολάρια από τις μετοχές του στην Tesla και ξόδεψε ένα μεγάλο μέρος από το κομπόδεμά του για να αποκτήσει το Twitter, την ώρα μάλιστα που η εταιρία ηλεκτρονικών ΙΧ έβλεπε την τιμή της μετοχής της να κατρακυλά.

Το θέμα δεν είναι όμως αν θα το κάνει, καθώς αυτό πια είναι σίγουρο. Το ερώτημα είναι με ποιους τρόπους και με ποια μέσα θα τα καταφέρει.

Ο ίδιος άλλωστε από τα tweets που κάνει κατά καιρούς, ουσιαστικά παρουσιάζει ένα μέσο ενημέρωσης που θα είναι κατά βάση δωρεάν, αλλά απαιτεί συνδρομή ή πληρωμή ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση σε κάποιες βελτιώσεις.

Ήδη άλλωστε η εταιρία έχει ενεργοποιήσει την ανανεωμέμνη έκδοση της συνδρομητικής υπηρεσίας Twitter Blue, με την οποία πιστοποιείται η επαλήθευση του λογαριασμού.

Το κόστος της υπηρεσίας είναι 8 δολάρια τον μήνα, αλλά οι χρήστες iOS πληρώσουν ακριβότερα τη συνδρομή, στα 11 δολάρια ανά μήνα. Ωστόσο φαίνεται πως το σχέδιο του Έλον Μασκ να εισπράξει επιπλέον έσοδα δεν σταματά εκεί.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50

— Twitter (@Twitter) December 10, 2022