YouTube: Προειδοποιήσεις για απάτη μέσω mail από φαινομενικά αυθεντικό λογαριασμό

To YouTube διερευνά μία νέα απάτη μέσω email, στο πλαίσιο της οποίας χρήστες λαμβάνουν μηνύματα από έναν φαινομενικά αυθεντικό λογαριασμό.

Η εταιρεία προειδοποιεί τους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μετά από καταγγελίες για μια εκστρατεία phishing που υποτίθεται ότι ενημερώνει για τη «νέα πολιτική monetisation» και «νέους κανόνες».

Emails που αποστέλλονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] , ζητούν από τους χρήστες να πατήσουν το λινκ για περαιτέρω πληροφορίες, προειδοποιώντας τους πως αν εντός επτά ημερών δεν ελέγξουν τις αλλαγές, στο λογαριασμό τους θα επιβληθούν περιορισμοί.

Όπως γνωστοποίησε το YouTube, οι ομάδες του διερευνούν τα μέιλ απάτης.

«Δεχόμαστε αναφορές για μια απόπειρα ηλεκτρονικού “ψαρέματος” που εμφανίζει ως αποστολέα το [email protected] Να είστε προσεκτικοί και να μην κατεβάζετε κανένα αρχείο, αν λάβετε αυτό το μέιλ», γράφει η πλατφόρμα στο Twitter.

⚠️ heads up: we’re seeing reports of a phishing attempt showing [email protected] as the sender

be cautious & don’t download/access any file if you get this email (see below)

while our teams investigate, try these tips to stay safe from phishing: https://t.co/x9Ysnm9SSm https://t.co/MNQtrB7zbx

— TeamYouTube (@TeamYouTube) April 4, 2023