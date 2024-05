«Αγνοούμενος» δορυφόρος εντοπίστηκε μετά από 25 χρόνια σε τροχιά γύρω από τη Γη

Οι επιστήμονες εντόπισαν «αγνοούμενο» πειραματικό δορυφόρο που ταξίδευε απαρατήρητος στο διάστημα επί 25 ολόκληρα χρόνια.

Το δορυφορικό μπαλόνι βαθμονόμησης υπέρυθρης ακτινοβολίας (S73-7) είχε ξεκινήσει το ταξίδι του στο άγνωστο στις 10 Απριλίου του 1974, στο πλαίσιο δοκιμαστικού προγράμματος της Αμερικανικής Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ.

Ο S73-7 είχε πλάτος 66 εκατοστά και κινείτο σε κυκλική τροχιά 800 χιλιομέτρων από τη Γη.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι ο S73-7, ενώ βρισκόταν σε τροχιά, θα διογκωνόταν και θα αναλάμβανε το ρόλο «ελεγκτή» για εξοπλισμό τηλεπισκόπησης. Ωστόσο, ο αρχικός στόχος δεν επετεύχθη, με αποτέλεσμα ο δορυφόρος να χαθεί στη διαστημική άβυσσο και να γίνει ένα από τα αγνοούμενα αντικείμενα στο απέραντο «νεκροταφείο» διαστημικών απορριμμάτων.

Όλα αυτά μέχρι πριν από μερικές ημέρες.

The S73-7 satellite has been rediscovered after being untracked for 25 years. New TLEs for object 7244 started appearing on Apr 25. Congrats to whichever @18thSDS analyst made the identification. pic.twitter.com/YJOow5o4ND

— Jonathan McDowell (@planet4589) April 29, 2024