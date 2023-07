Οι Hives έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Φέτος θα ανέβουν και στη σκηνή

Κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μια παρέα πιτσιρικάδων από το Σέφιλντ «έλιωνε» μπάντες όπως οι Strokes και οι Hives, προσπαθώντας να τους μοιάσει.

Δύο δεκαετίες μετά, οι πιτσιρικάδες, που ακούνε στο όνομα Arctic Monkeys, είναι μία από τις μεγαλύτερες μπάντες στον κόσμο και κάνουν περιοδεία με τους «νονούς» τους, Hives. Την μπάντα που ξεκίνησε στα 90s από την Σουηδία ευελπιστώντας να συμβάλλει δυναμικά στο λεγόμενο «garage revival», κάτι που πέτυχε με τον δίσκο «Veni Vidi Vicious», το 2000.

Ηταν αυτός που περιείχε και την μεγαλύτερη επιτυχία τους μέχρι σήμερα. Το «Hate To Say I Told You So» δεν άργησε να γίνει must για το κοινό του ΝΜΕ, αλλά και να υπάρχει έκτοτε σε κάθε playlist των εναλλακτικών 00s που σέβεται τον εαυτό της.

Και έπειτα βρέθηκε στον δρόμο τους ο Αλαν ΜακΓκι, ο «μπαμπάς» της Creation Records ή αλλιώς, «ο άνθρωπος που ανακάλυψε τους Oasis» και κυκλοφόρησε στην τότε νεόκοπη ετικέτα της Poptones την συλλογή «Your New Favorite Band».

Οι Hives είχαν και άλλες σημαντικές συναντήσεις στην καριέρα τους, από τον Τίμπαλαντ, μέχρι τον Τζακ Γουάιτ και την Σίντι Λόπερ. Η φήμη τους πάντως χτίστηκε γερά πάνω στις εκρηκτικές live εμφανίσεις τους, τα πάντα τραβηκτικά κοστούμια τους, αλλά και το φλεγματικό και παιχνιδιάρικο χιούμορ τους -ενδεικτικά, όλα τα κομμάτια τους τα υπογράφει η… φανταστική περσόνα του Randy Fitzsimmons.

Ετοιμάζονται να επιβεβαιώσουν την φήμη τους και ενώπιον του ελληνικού κοινού, στο Release Athens (Πλατεία Νερού, 18 & 19/7), παίζοντας πριν τους Arctic Monkeys. Ο τραγουδιστής τους Pelle Almqvist και ο κιθαρίστας τους Niklas Almqvist (αδέρφια στην πραγματική ζωή) δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους, άλλωστε, τα τελευταία χρόνια βρίσκουν τον τρόπο να επισκέπτονται την χώρα μας συνεχώς.

Pelle Almqvist: «Δεν βαριέμαι το “Hate To Say I Told You So”, το έχω παίξει τόσες φορές που απλά δεν το σκέφτομαι πλέον, απλά κοιτάω το κοινό και τις αντιδράσεις του». Φωτ.: Press

– Σε λίγες μέρες θα δώσετε την πρώτη σας συναυλία στην Αθήνα.

PA: Εχουμε έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε παίξει ποτέ εδώ, δεν συνέβη ως τώρα για κάποιον λόγο. Αλλά την επισκέπτομαι σχεδόν κάθε καλοκαίρι τα τελευταία δέκα χρόνια. Συνήθως δεν περνάω πάνω από μία μέρα στην Αθήνα, θα έχει πλάκα να παίξουμε εκεί. Θα βάλουμε μία νέα καρφίτσα στον χάρτη.

– Τι είναι αυτό που σε κάνει να επιστρέφεις στην Ελλάδα;

PA: Το φαγητό, η ζέστη και το κολύμπι στην θάλασσα. Αγαπώ την χώρα, το ίδιο και ο Νίκλας, που έχει πάει στην Κρήτη. Εγώ πάω κυρίως στην Υδρα.

– Φέτος κλείνετε 30 χρόνια ως μπάντα. Αν μπορούσατε να πάτε πίσω στο 1993, τι θα λέγατε στους Hives του τότε;

PA: Να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Θα τους έλεγα να μην πάρουν κάποια άτομα στην μπάντα, αλλά όσον αφορά την μουσική, ξέρω ότι έχουν κάνει ό,τι τους αρέσει και ό,τι μπορούν. Δεν συμβιβάστηκαν ποτέ, κάτι για το οποίο είμαι περήφανος. Πάντα, βέβαια, όταν είσαι ένα νέο παιδί στην μουσική βιομηχανία ισχύει το «όσο ζεις, μαθαίνεις».

– Πόσο ροκ είναι η Σουηδία;

PA: Οχι ιδιαίτερα. Οι ΗΠΑ είναι ροκ εν ρολ χώρα. Η Σουηδία όχι, αλλά το προτιμώ. Ολα είναι δίκαια και ίσα και είναι ωραίο να ζεις έτσι. Οικονομικά, η Ελλάδα είναι πιο ροκ εν ρολ από την Σουηδία.

– Ησασταν τυχεροί που συναντήσατε στον δρόμο σας τον Αλαν ΜακΓκί.

PA: Ναι, και αυτός ήταν τυχερός που συνάντησε εμάς.

– Πόσο διαφορετικά, λοιπόν, θα ήταν τα πράγματα για τους Hives χωρίς αυτή την συνάντηση;

PA: Θα είχε συμβεί και πάλι. Λόγω αυτού, συνέβη πιο γρήγορα. Δεν έχει να κάνει με ένα πρόσωπο, έχει να κάνει με το timing και το ταλέντο. Ηταν φοβερός και έκανε πολύ καλή δουλειά μαζί μας, αλλά κάναμε ήδη αυτή την μουσική για κάποια χρόνια και όταν αυτή έγινε δημοφιλής ήμασταν ήδη κάποια βήματα μπροστά. Αγαπώ φυσικά τον Αλαν και δεν θα άλλαζα τίποτα.

– Το «Hate To Say I Told You So» είναι η μεγαλύτερη επιτυχία σας, το πλέον χαρακτηριστικό Hives κομμάτι. Οταν υπάρχει μια τέτοια μεγάλη επιτυχία, υπάρχει ο κίνδυνος να βαρεθείτε ενδεχομένως αυτό το τραγούδι;

PA: Οχι, μου αρέσει να το παίζουμε και να βλέπω τις αντιδράσεις του κόσμου. Πολλοί από αυτούς που έρχονται στις συναυλίες περιμένουν αυτό το τραγούδι. Επομένως, δεν το βαριέμαι, το έχω παίξει τόσες φορές που απλά δεν το σκέφτομαι πλέον, απλά κοιτάω το κοινό και τις αντιδράσεις του. Επιπλέον, δεν μου αρέσει σαν λογική να σταματήσουμε να παίζουμε το πιο γνωστό μας τραγούδι.

«Βλέποντας πώς δουλεύουν άλλοι άνθρωποι, ήταν σαν να παρακολουθείς ντοκιμαντέρ, αλλά ζωντανά, με τον άλλο να είναι μαζί σου». Φωτ.: Ebru Yildiz

– Πολλά τραγούδια σας επίσης έχουν συμπεριληφθεί σε σάουντρακ και διαφημίσεις. Σας απασχόλησε ποτέ πώς θα δουλέψει όλο αυτό;

PA: Οχι πραγματικά, απλά γίνεται μια συμφωνία. Σε ένα σημείο, γύρω στο 2008, είχαμε πει όχι σε όλο αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα και όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που μας έπαιζαν στις ΗΠΑ έκλεισαν, επομένως το είδαμε σαν ένα εργαλείο προώθησης.

– Είχατε και κάποιες συνεργασίες μέσα στα χρόνια. Μπορείτε να ξεχωρίσετε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο από κάποια από αυτές;

PA: Θυμάμαι ότι η Σίντι Λόπερ φούσκωνε μπαλόνια για να ζεστάνει την φωνή της. Δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Θυμάμαι επίσης να πηγαίνουμε σε κλαμπ με τον Φαρέλ Γουίλιαμς, δεν είναι σαν να πηγαίνεις σε κλαμπ με όποιον και όποιον. Είχε πολλή πλάκα.

ΝA: Ολες οι συνεργασίες ήταν σημαντικές για μας. Στην περίοδο του «The Black and White Album» χρειαζόμασταν μια «ένεση» από νέες ιδέες.

PA: Μάθαμε πολλά γύρω από την δουλειά που γίνεται γύρω από ένα τραγούδι και μας βοήθησε αυτό. Είχαμε έναν τρόπο με τον οποίο δουλεύαμε τα τραγούδια και μετά είδαμε και άλλους τρόπους. Και ήταν πολύ κουλ αυτό.

NA: Βλέποντας πώς δουλεύουν άλλοι άνθρωποι, ήταν σαν να παρακολουθείς ντοκιμαντέρ, αλλά ζωντανά.

– Αυτό το διάστημα κάνετε περιοδεία με τους Arctic Monkeys. Είσαστε μία από τις μπάντες που τους επηρέασαν στα πρώτα τους βήματα. Είναι άρα και κάπως πιο ιδιαίτερη για σας αυτή η περιοδεία;

ΝA: Αυτό που το κάνει ιδιαίτερο είναι ότι μας αρέσουν πολύ σαν μπάντα. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο ο ένας έχει επηρεάσει τον άλλο. Μπορεί να ακούγεται σαν κλισέ: ότι αυτοί θα ήθελαν να είναι στους Hives, αλλά και εγώ κάθε φορά που τους βλέπω, θέλω να είμαι στους Arctic Monkeys.

– Εχετε χτίσει ένα πολύ δυνατό όνομα για τα live σας. Πώς καταφέρνετε να διατηρείτε την ενέργεια κάθε φορά;

ΝA: Δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιο μυστικό. Οταν πρέπει να κάνεις κάτι που είναι δύσκολο, απλά το κάνεις όσο καλύτερα μπορείς.

PA: Συμφωνώ, είναι δύσκολο και γι’ αυτό είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το κάνουμε.

– Tον Αύγουστο θα κυκλοφορήσει ο νέος σας δίσκος, «The Death of Randy Fitzsimmons». Αυτός ο «θάνατος» σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τους Hives;

ΝA: Δεν ξέρουμε ακόμη. Ξέρουμε μόνο πού έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα. Διατηρούμε ακόμη την ρον εν ρολ φόρμα μας και θα ήταν κρίμα να μην υπάρχει κάτι άλλο μετά από αυτό. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει ζωή μετά θάνατον.

Οι Hives θα εμφανιστούν στην Πλατεία Νερού και το Release Athens, την Τρίτη 18 και την Τετάρτη 18 Ιουλίου, μαζί με τους Arctic Monkeys και τον Willie J Healy. Στις 18/7 την ημέρα θα ανοίξουν οι Green Was Greener και στις 19/7 οι Vaxtones.