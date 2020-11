Στην τηλεδιάσκεψη του ΟΑΣΕ ο Ν. Δένδιας

Στην υπουργική Μεσογειακή Διάσκεψη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, για την προώθηση της ασφάλειας μέσω βιώσιμης ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης, συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας μετέφερε τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του στον αυστριακό λαό, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

#OSCEMed in #Vienna: FM @NikosDendias addresses @OSCE Mediterranean Conference on promoting security through #sustainabledevelopment & economic growth via video call – FM Dendias conveyed his condolences & solidarity to the people of #Austria https://t.co/6gJvsyu7Xd

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 3, 2020