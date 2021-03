Η εφαρμογή της κοινής δήλωσης Ε.Ε. – Τουρκίας στη συνάντηση Δένδια με Γιόχανσον

Η ανάγκη να εφαρμόσει η Άγκυρα πλήρως την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας υπογραμμίστηκε στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με την Ευρωπαία Επίτροπο, αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις και το μεταναστευτικό – προσφυγικό Ίλβα Γιόχανσον, ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης εξετάστηκε η εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού – προσφυγικού, καθώς και η εφαρμογή της δήλωσης Ε.Ε. – Τουρκίας, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά σε χώρες της Βορείου Αφρικής, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ως προς την εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού – προσφυγικού, η ελληνική πλευρά έδωσε έμφαση στην ανάγκη όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθήσει τη σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής με τρίτες χώρες, καθώς και στη σημασία να υπάρχει ειδική ρήτρα για τη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης στις συμφωνίες σύνδεσης της Ε.Ε. με τρίτες χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υπάρχει θετική προσέγγιση με τις χώρες, οι οποίες συνεργάζονται με την Ε.Ε., και αντίστοιχα ποινές για αυτές που δεν συνεργάζονται.

