Ε.Ε. για Βαρώσια: Απαράδεκτες οι ανακοινώσεις Ερντογάν – Τατάρ

Την έντονη καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μονομερή βήματα της Τουρκίας στα Βαρώσια εξέφρασε ο ύπατος εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. Ζοζέπ Μπορέλ, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες τις ανακοινώσεις των Ταγίπ Ερντογάν και Ερσίν Τατάρ στις 20 Ιουλίου για μερικό άνοιγμα της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου.

Σε δήλωσή του, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε. επανέλαβε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί θα αξιολογήσουν την κατάσταση, τονίζοντας ότι στις 25 Μαρτίου οι ηγέτες των κρατών-μελών είχαν εκφράσει την αποφασιστικότητά της Ε.Ε. «σε περίπτωση ανανεωμένων προκλήσεων και μονομερών ενεργειών κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, να χρησιμοποιήσει τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της για την υπεράσπιση των συμφερόντων και των συμφερόντων των κρατών μελών της, καθώς και για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας».

#Varosha: EU strongly condemns Turkey’s unilateral steps & the unacceptable announcements on the further reopening of the fenced-off town of Varosha.

We call for the immediate reversal of these actions and of all steps taken on Varosha since October 2020https://t.co/uUKTuXtnlb

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 27, 2021