Κ. Μητσοτάκης: Ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος ήταν μπροστά από την εποχή του

«Ορθός λόγος, μη αμφισβήτηση των στοιχείων. Η προσέγγιση αυτή του Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου για την πολιτική, τον καθιστά επίκαιρο και σήμερα. Ο Παπαλεξόπουλος ήταν μπροστά από την εποχή του και η προσέγγιση αυτή του επέτρεπε να είναι πάνω από τα πάθη και τις διαχωριστικές γραμμές που υπήρχαν». Με αυτή την επισήμανση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε πριν από λίγο το στίγμα της πολιτικής σκέψης του Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου, ενός ανθρώπου που θέλησε να συνεισφέρει στην εθνική οικονομία και την κοινωνία χωρίς να είναι πολιτικός. Ο πρωθυπουργός μαζί με επιστήμονες και επιχειρηματίες συμμετείχε στη συζήτηση με τίτλο «Ελληνική κοινωνία: από τη σπορά στην καρποφορία» στο πλαίσιο εκδήλωσης – αφιερώματος που διοργάνωσε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στο Κολλέγιο Αθηνών για τον επιχειρηματία και συνιδρυτή του ΙΟΒΕ Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο. Σημειώνεται ότι ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος μαζί με τον Δημήτρη Μαρινόπουλο ίδρυσαν το 1975 το ΙΟΒΕ.

Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις συνέπειες που είχαν στην πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας αφενός οι διαχωριστικές γραμμές και αφετέρου η δράση με αμφισβήτηση ή αγνόηση των πραγματικών δεδομένων. «Μας καταδιώκουν στερεότυπα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις των κοινωνικών εταίρων, αλλά μας καταδιώκουν και οι συμφωνίες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους σε βάρος της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Ήθελαν να είναι αρεστοί όλοι. Δεν θεωρώ ότι οι κοινωνικοί εταίροι ήταν άμοιροι ευθυνών για την πρόσφατη οικονομική κρίση». Ο ίδιος υποστήριξε ότι «το κράτος τα δύο τελευταία χρόνια έχει διευκολύνει πολύ την ελληνική επιχειρηματικότητα» και τόνισε την ανάγκη να επιστραφεί στον κόσμο της εργασίας ένα μέρισμα ανάπτυξης αλλά και να αναπτυχθεί ένας καινούργιος κοινωνικός διάλογος με άλλα χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στην «πρόκληση» που έλαβε από τον επίτιμο πρόεδρο του ΙΟΒΕ κ. Ραφαήλ Μωυσή για την ταχύτητα με την οποία εκτελείται το πρόγραμμα της κυβέρνησης ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Η αίσθηση του κατεπείγοντος είναι επιβεβλημένη. Ο χρόνος δεν μπορεί να μας περιμένει. Η αντίληψη αυτή του Παπαλεξόπουλου επέτρεψε και στις επιχειρήσεις του να προσαρμοστούν στις εξελίξεις των καιρών. Επίσης έβλεπε πέρα από την εποχή του. Εάν δεν αλλάζεις είναι πολύ πιθανό να σε προσπεράσουν σαν να είναι σταματημένος».

Ας σημειωθεί εδώ ότι ο κ. Μωυσής με μπόλικη δόση χιούμορ υποστήριξε ότι λόγω του επωνύμου του έχει μεταφυσικές ιδιότητες και μπορεί και συνομιλεί με τον Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο και ο τελευταίος του είπε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «καλά τα πάει, όχι αρκετά γρήγορα».

Από τη συζήτηση δεν έλειψε και η αναφορά στην περίφημη «επιστροφή στην κανονικότητα» με τον πρωθυπουργό να λέει χαρακτηριστικά: «Εάν η επιστροφή στην κανονικότητα είναι επανάληψη του παρελθόντος, τότε είμαστε χαμένοι από χέρι. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να μην παίρνουμε ρίσκα».

«Το name of the game είναι η καινοτομία. Η επιστροφή στην κανονικότητα -πέρα από αυτό που αφορά στο να περπατάμε ελεύθερα στον δρόμο χωρίς μάσκες- δεν υπάρχει ως έννοια, διότι ο κόσμος εξελίσσεται», υποστήριξε από την πλευρά του ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Chipita και αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Ο ίδιος πάντως δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο μείζον ζήτημα των ανατιμήσεων. «Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων έχουν εκτοξευθεί. Δεν πιστεύω ότι θα επιστρέψουν γρήγορα στα προηγούμενα επίπεδα. Τα νέα προβλήματα θα είναι επισιτιστικά και δεν θα φορούν μόνο τις χώρες της Αφρικής, αλλά και πιο ανεπτυγμένες οικονομίες.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος έδωσε επίσης τη δική του άποψη για τη σημασία της ταχύτητας των αποφάσεων: «Η σταθερότητα και η ταχύτητα δεν είναι έννοιες αντιφατικές. Θα πρέπει κάποιος να μελετά γρήγορα τα δεδομένα αλλά με καλή μελέτη και λαμβάνει γρήγορα τις αποφάσεις. Ταχύτητα χωρίς σκέψη δεν θα οδηγήσει πουθενά. Η ταχύτητα και η σταθερότητα είναι έννοιες συμπληρωματικές».

Νωρίτερα ο κ. Θεσοδωρόπουλος αναφερόμενος στον Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο και τη σχέση που είχε μαζί του είπε: «Μέσω της Λέσχης Επιχειρηματικότητας και μέσω άλλων δράσεων ήθελε να αναδειχθούν νέοι επιχειρηματίες. Για μένα ήταν καθοδηγητής, δάσκαλος και φίλος. Μου πρότεινε να μπω στο διοικητικό συμβούλιο του ΤΙΤΑΝΑ ενώ ήμουν σε μικρή ηλικία και έμαθα πάρα πολλά εκεί. Το άλλο που συνέβη είναι ότι ως νέος επιχειρηματίας όταν ζητούσα χρήματα από τις τράπεζες με κοιτούσαν περίεργα και αρνούνταν. Ο Παπαλεξόπουλος που ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank εισηγείτο να μου δίνουν χρήματα και τους έλεγε ότι ‘αυτός ο νεαρός θα τα πάει πολύ καλά’».

«Άφησε το στίγμα του από όπου πέρασε. Πίστευε ότι πάντα πρέπει να υπάρχει δομημένη κι ελεύθερη σκέψη, καθαρότητα μηνύματος και όχι θόρυβος» είπε χαρακτηριστικά για τον Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο ο κ. Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. «Τον γνώρισα πολύ παλιά. Κάθε σπόρος που έσπειρε φύτρωσε και κάθε κορμός που μπόλιασε έβγαλε καρπούς. Είχε πόνο για την Ελλάδα», είπε από την πλευρά του για τον Θ. Παπαλεξόπουλο ο κ. Ραφαήλ Μωυσής.

Με τους εθνικούς ευεργέτες, ανθρώπους κυρίως του εμπορίου και της ναυτιλίας που βοήθησαν την Ελλάδα, ακόμη και πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, χωρίς να μένουν στη χώρα συνέκρινε τον Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο ο κ. Στάθης Καλύβας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ο ίδιος τον είχε συναντήσει στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 στο πλαίσιο εκδήλωσης του Εθνικού Συμβουλίου Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας (ΕΣΙΠ).

Μετά τη συζήτηση, την οποία συντόνισε ο κ. Αντώνης Παπαγιαννίδης, γενικός διευθυντής του ομίλου Economia, ακολούθησε προβολή αφιερώματος με τον τίτλο «Χρέος σποράς».