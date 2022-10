Δένδιας από Αίγυπτο: Η Τουρκία εκβιάζοντας τη Λιβύη δημιούργησε ένα «νομικό τερατούργημα»

Για παραβίαση των αρχών των Ηνωμένων Εθνών με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας και για προσπάθεια της Τουρκίας να εκμεταλλευθεί την κατάσταση στη Λιβύη, έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι, στο Κάιρο.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι διαχρονικές στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, η Ανατολική Μεσόγειος και η Λιβύη, με το τελευταίο θέμα να κυριαρχεί.

«Η Τουρκία εκβιάζοντας και ασκώντας πιέσεις σε λιβυκούς παράγοντες προσπάθησε να δημιουργήσει ένα νομικό τερατούργημα με το “μνημόνιο” του 2019», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας, ενώ τόνισε πως είναι υποχρέωση της Ελλάδας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα.

«Τρία χρόνια αργότερα, η Τουρκία επιδιώκει, για άλλη μια φορά, να εκμεταλλευτεί την ταραχώδη κατάσταση στη Λιβύη για να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου και να εγκαθιδρύσει μια περιφερειακή ηγεμονία», τόνισε ο κ. Δένδιας και επεσήμανε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η υπογραφή του μνημονίου που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα καταγγέλθηκε σαφώς από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, την Ιταλία και πολλές άλλες χώρες.

Σημείωσε δε πως και η συντριπτική αντίδραση των πολιτικών δυνάμεων της Λιβύης ενάντια σε αυτό το μνημόνιο «δείχνει ξεκάθαρα ότι η μόνη συνέπεια αυτής της πράξης είναι η περαιτέρω αποσταθεροποίηση της χώρας».

«Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να παραχωρήσει στην Τουρκία δικαιώματα έρευνας σε περιοχές όπου δεν ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα και η Αίγυπτος υπέγραψαν πριν από δύο χρόνια στο Κάιρο μια συμφωνία για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία δημιουργεί αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα για την Ελλάδα, καθώς και για την Αίγυπτο.

«Η Ελλάδα έχει την πρόθεση και την υποχρέωση να υπερασπιστεί τα δικαιώματα αυτά με όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά. «Δεν διεκδικούμε τίποτα που δεν μας ανήκει. Σεβόμαστε πλήρως τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Δεν προβαίνουμε σε επιθετικές ενέργειες, ούτε υπονομεύουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα».

Όπως υπενθύμισε το λεγόμενο μνημόνιο του 2019 καταγγέλθηκε διεθνώς ως παράνομο, άκυρο και ανύπαρκτο, καθώς παραβιάζει σαφώς θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Δεν επικυρώθηκε ποτέ από το Κοινοβούλιο της Λιβύης. Για την ακρίβεια, πρόσθεσε, καταγγέλθηκε από το Κοινοβούλιο της Λιβύης.

«Κανείς δεν μπορεί να οικοδομήσει νέα δεδομένα στη βάση παράνομων και αθέμιτων ενεργειών. Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τη γεωγραφία, κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει έναν εικονικό κόσμο, έναν κόσμο όπου τα νησιά σταματούν να εμφανίζονται στον χάρτη», επεσήμανε.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως η επισφαλής κατάσταση στη Λιβύη και στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν το βασικό θέμα συζήτησης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, με τον οποίο συμφώνησαν ότι «κοινός στρατηγικός στόχος είναι μια σταθερή, ευημερούσα και ειρηνική Λιβύη και μια σταθερή Ανατολική Μεσόγειο».

Επεσήμανε δε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται, οι οποίες θα ανοίξουν το δρόμο για τη διεξαγωγή εκλογών, βουλευτικών και προεδρικών, ενώ υπενθύμισε ότι έχει λάβει διάφορα μέτρα προκειμένου να στηρίξει τον λιβυκό λαό.

Extensive talks between 🇪🇬 and 🇬🇷 headed by foreign ministers of both countries now.Talks covered all aspects of bilateral relations & ways to enhance them, in addition to exchanging assessments & coordination on regional & international issues of common interest.

@GreeceMFA pic.twitter.com/1bXsB352BP

— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 9, 2022