Νέες προκλήσεις Τσαβούσογλου: Προειδοποιεί κατά επέκτασης των χωρικών υδάτων

Νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας, αλλά και αιχμές κατά τη στάση των ΗΠΑ, εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε πάνελ για την τουρκική εξωτερική πολιτική, ο Τούρκος ΥΠΕΞ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι δεν είναι ειλικρινής αναφορικά με τα θέματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προσθέτοντας ότι η Αθήνα «μπλοκάρει τον δρόμο για τη δικαιοσύνη».

Προειδοποιώντας κατά της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων, ο Τσαβούσογλου επεσήμανε πως η Άγκυρα «δεν αποδέχεται το τετελεσμένο γεγονός που την έχει φυλακίσει στις ακτές της», ενώ πρόσθεσε ότι «οι ελληνικές αξιώσεις στον εναέριο χώρο είναι παράδοξες».

Παράλληλα, έκανε λόγο για ισχυρισμούς ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να επιτεθεί στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι «η Αθήνα έχει χάσει τα λογικά της».

