Λιβύη: Επιθυμούμε να συνεχιστούν οι φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα, λέει ο Μένφι

Την βούληση να συνεχιστούν οι φιλικές σχέσεις της Λιβύης με την Ελλάδα εξέφρασε ο πρόεδρος του προεδρικού συμβουλίου της χώρας, Μοχάμεντ Μένφι, στον απόηχο του διπλωματικού επεισοδίου με τον Νίκο Δένδια στην Τρίπολη.

«To προεδρικό συμβούλιο επιθυμεί να συνεχίσει τις φιλικές σχέσεις με όλες τις χώρες με τις οποίες το κράτος της Λιβύης έχει διπλωματικές σχέσεις», σημειώνει ο κ. Μένφι, με τον οποίο επρόκειτο να έχει συνάντηση χτες στην Τρίπολη ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Και προσθέτει: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των χωρών, επομένως επιθυμούμε να εξαλείψουμε όλες τις αιτίες παρεξηγήσεων και να αποφύγουμε τυχόν διπλωματικό επεισόδιο απορρίπτοντας κάθε κλιμάκωση».

«Θα επικοινωνήσουμε με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για να διευκρινιστούν οι λόγοι της ματαίωσης της επίσκεψής του υπουργού Εξωτερικών στην πρωτεύουσα το πρωί της Πέμπτης».

2/2 We are keen to remove the causes of misunderstanding and reject any escalatory steps. We will communicate with the #Greek Ministry of #ForeignAffairs to clarify the reasons for its foreign minister’s cancellation of his visit in the morning of Thursday to the capital.”

— Tabadul TV English (@TabadulE) November 18, 2022