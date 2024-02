ΣΥΡΙΖΑ: Εκλογές «εξπρές» σε ακραία πόλωση – Το χρονικό, το παρασκήνιο, τα σενάρια

Σε τροχιά νέας μάχης για την ηγεσία εισέρχεται βαθιά διχασμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις χθεσινές εξελίξεις που δρομολογήθηκαν από την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα να «υποδείξει» στον Στέφανο Κασσελάκη να ανανεώσει την εντολή του στη βάση του κόμματος και την επιλογή του τελευταίου να «σηκώσει το γάντι».

«Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε», ήταν η αποστροφή του κ. Κασσελάκη στο κλείσιμο της ομιλίας του στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Είχε προηγηθεί η καταλυτική παρέμβαση Τσίπρα, που άσκησε αιχμηρή κριτική στον κ. Κασσελάκη, στην εσωκομματική αντιπολίτευση, αλλά και στα στελέχη που αποχώρησαν προκειμένου να ιδρύσουν τη Νέα Αριστερά, προειδοποιώντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ «οδηγείται στο κενό».

Παράλληλα ο πρώην πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια ότι προετοιμάζει την επιστροφή του.

Μετά τις χθεσινές εξελίξεις ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει προς εκλογές – εξπρές, λιγότερο από πέντε μήνες μετά τις προηγούμενες.

Νέα μάχη ηγεσίας στον διχασμένο ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα ήταν καταλυτική και δρομολογεί τις εξελίξεις. Το «μούδιασμα» στο κλειστό του Τάε Κβον Ντο ήταν έκδηλο και η ενόχληση σε στελέχη της Κουμουνδούρου μεγάλη, παρά το γεγονός πως επισήμως απέφευγαν να κάνουν οποιαδήποτε διαρροή. Τα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα είναι πολλά, με κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μην έχουν ακόμη τις απαντήσεις, καθώς όπως έλεγαν χαρακτηριστικά «δεν μας έχει ξανασυμβεί».

Στελέχη κοντά στον πρόεδρο τόνιζαν πως «αν υπάρχει υποψήφιος θα πάμε σε εκλογές σε δυο εβδομάδες». Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξουν προθεσμίες για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Υπενθυμίζεται πως σε περίπου 15 ημέρες θα πρέπει να στηθούν κάλπες για να εκλεγούν τα συντονιστικά των Οργανώσεων Μελών και οι νέες Νομαρχιακές Επιτροπές. Προλαβαίνει το κόμμα να πραγματοποιήσει τις τετραπλές εκλογές τις οποίες προανήγγειλε ο Στέφανος Κασσελάκης;

Κανείς επίσης δεν μπορεί να προβλέψει αν θα υπάρξουν ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι απέναντι στον Στέφανο Κασσελάκη. Αν θα καταγραφεί, δηλαδή, «διάσπαση» των δυνάμεων που τον αντιπολιτεύονται έως τώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε χθες πως «γύρισε την πλάτη του» στον σημερινό πρόεδρο, τονίζοντας την ανάγκη νομιμοποίησης της παραμονής του στην ηγεσία μετά το κύμα αμφισβήτησης που υπάρχει. Αυτό και μόνο το γεγονός αναμένεται να πολώσει τα αντίπαλα στρατόπεδα, σε αντίθεση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που το θερμόμετρο είχε ανέβει προς το τέλος. Aγνωστος «Χ» είναι και το εκλογικό σώμα που θα πάει στις κάλπες, καθώς έχουν αποχωρήσει αρκετά μέλη.

Οι «διεκδικητές» αναμένεται να ανοίξουν τα χαρτιά τους στο συνέδριο. Το τελευταίο διάστημα απέναντι στον Στέφανο Κασσελάκη βρέθηκαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς. Με τον τελευταίο, ωστόσο, είχε θερμό χαιρετισμό ο πρόεδρος κατά την είσοδό του στο συνέδριο, ενώ και στην τελευταία Πολιτική Γραμματεία δεν συγκρούστηκαν.

Χωρίς να έχει ανοίξει κανείς τα χαρτιά του για το εάν θα τεθεί αντίπαλος στον Στ. Κασσελάκη, το βλέμμα όλων στρέφεται στις κινήσεις που θα κάνει η Oλγα Γεροβασίλη η οποία την προηγούμενη Κυριακή με την ανάρτησή της προκάλεσε το κύμα αντιδράσεων κατά του Στέφανου Κασσελάκη.

Επίσης συζητούνται ο Διονύσης Τεμπονέρας, που έχει ασκήσει δυναμική αντιπολίτευση, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος με τον θεσμικό του ρόλο θεωρείται δυναμική παρουσία.

Στέφανος Κασσελάκης: «Είμαι έτοιμος, βρείτε μουαντίπαλο και πάμε»

Του Γιώργου Μπουρδάρα

Επίδειξη δύναμης, σηκώνοντας το γάντι που του πέταξε ο προκάτοχός του Αλ. Τσίπρας, έκανε χθες με την έναρξη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασσελάκης. Εξαπολύοντας βέλη κατά όσων τον αμφισβητούν εντός κόμματος, είπε ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους της εσωκομματικής σύγκρουσης που συγκλονίζει εδώ και καιρό την Κουμουνδούρου: «Εγώ πρόεδρος υπό προθεσμία δεν γίνομαι». Και απαντώντας ευθέως στη χθεσινή δήλωση Τσίπρα περί προσφυγής του σημερινού προέδρου σε μια νέα διαδικασία επαναβεβαίωσης της ισχύος του από τη βάση, τόνισε χωρίς περιστροφές: «Είμαι εδώ. Είμαι όρθιος. Είμαι έτοιμος. Βρείτε μου αντίπαλο. Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε», είπε, προαναγγέλλοντας μια νέα μάχη ηγεσίας στον δοκιμαζόμενο ΣΥΡΙΖΑ.

«Νομίζουν ότι βυθίζουν εμένα. Βυθίζουν το καράβι, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι συνεπιβάτες, την ίδια ώρα που θέλουν να γίνουν καπετάνιοι. Σε ποιο πλοίο, σ’ αυτό που θα έχουν βυθίσει;», είπε μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασσελάκης στην έναρξη εργασιών του 4ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. [ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ]

Ο κ. Κασσελάκης είπε ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια στον ΣΥΡΙΖΑ για εσωστρέφεια και στο πλαίσιο αυτό υπογράμμισε: «Θα κριθώ –και πολύ σκληρά– στις πρώτες εθνικές εκλογές. Θα συνεχίσω να βλέπω βιογραφικά, να φέρνω δίπλα μου τους καλύτερους της κοινωνίας, να βρίσκομαι από τη μια γωνιά της χώρας στην άλλη. Χρειάζομαι τα ικανά στελέχη, τα φωτεινά μυαλά δίπλα μου. Και ευτυχώς υπάρχουν πολλά». Σ’ αυτό το κλίμα συνέχισε: «Οσοι πίστεψαν ότι φυτεύτηκα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα δουν τις δικές μου ρίζες.

Προσφεύγω στις ρίζες μου: στα μέλη και στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Με έναν πλήρη οδικό χάρτη για επανεκλογή, επανίδρυση και επάνοδο του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνώσα παράταξη. Δεν με κρατάει κανείς. Μόνο ο κόσμος».

«Κάποιοι νομίζουν ότι με αντιπαραθέσεις θα καταφέρουν τη συντριβή μου στις ευρωεκλογές για να έρθουν ως σωτήρες», είπε επιτιθέμενος στους εσωκομματικούς του αντιπάλους.

Απευθυνόμενος δε στα στελέχη των ηγετικών οργάνων, που ειδικά το τελευταίο διάστημα λαμβάνουν θέσεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση τις θέσεις και την ισχύ του, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση: «Κάποιοι νομίζουν ότι με συνεχείς αντιπαραθέσεις, διαφοροποιήσεις και διαρροές στα κοράκια της μιντιακής προπαγάνδας, θα καταφέρουν τη συντριβή μου στις ευρωεκλογές για να έρθουν ως σωτήρες. Καταλάβατε λάθος». Για να συνεχίσει: «Υπάρχουν δυστυχώς ορισμένα τεράστια “εγώ”, που θέτουν τους εαυτούς τους πάνω από το “εμείς”. Και βάζουν προθεσμίες ευρωεκλογών σε έναν πρόεδρο εκλεγμένο με 56% πριν από τέσσερις μήνες. Περιμένουν την αποτυχία μου, ξεχνώντας τα απλά μαθήματα πολιτικής Ιστορίας που παρέδωσε ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ πριν από τέσσερις μήνες: πού κατέληξαν οι υπονομευτές του Αλέξη Τρίπρα; Στα αζήτητα, να παρακαλούν το ΠΑΣΟΚ να τους πάρει μήπως αποκτήσουν ξανά καριέρα».

«Χρειάζομαι χρόνο»

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε με λόγια σκληρά να πετάξει το γάντι, με τη σειρά του, στα υπόλοιπα μέλη της ηγεσίας του κόμματος που στέκονται επικριτικά απέναντί του: «Ζητούν να λογοδοτήσω για τις κακές δημοσκοπήσεις όσοι δεν λογοδότησαν ποτέ για τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ από το 32% στο 18%. Νομίζουν ότι βυθίζουν εμένα. Βυθίζουν το καράβι, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι είναι συνεπιβάτες, την ίδια ώρα που θέλουν να γίνουν καπετάνιοι. Σε ποιο πλοίο, φίλες και φίλοι; Σ’ αυτό που θα έχουν βυθίσει;». Και κατέληξε: «Χρειάζομαι χρόνο. Χρόνο και ομοψυχία. Χρόνο να αναστήσουμε ένα παρηκμασμένο, δυσλειτουργικό, γραφειοκρατικό, αναποτελεσματικό κόμμα».

Αλέξης Τσίπρας: «Μόνη διέξοδος να δώσουμε εκ νέου τον λόγο στα μέλη μας»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Mε δήλωση «βόμβα», προλαβαίνοντας ουσιαστικά και την ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη, ο Αλέξης Τσίπρας ζητεί άμεσα να στηθούν κάλπες προκειμένου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να επαναβεβαιώσει την εμπιστοσύνη της βάσης προς το πρόσωπό του. «Αντί να σερνόμαστε σε μια παρατεταμένη κρίση που οδηγεί με ακρίβεια σε νέα εκλογική συρρίκνωση, η μόνη διέξοδος είναι να δώσουμε εκ νέου τον λόγο σε αυτούς που κρατήσανε και συνεχίζουν να κρατάνε όρθιο το κόμμα και την παράταξή μας: Στα μέλη μας. Ετσι, ο Στέφανος Κασσελάκης θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο, στην ώς τώρα θητεία και στο πολιτικό του σχέδιο. Οχι θέτοντας ερωτήματα, αλλά δίνοντας τις δικές του απαντήσεις». Μιλώντας για «ερωτήματα» ο πρώην πρωθυπουργός είναι σαφές πως αναφέρεται στο ερωτηματολόγιο που είχε αναρτήσει ο Στέφανος Κασσελάκης και ήταν η αφορμή για να δυναμιτιστεί το κλίμα στην Κουμουνδούρου. Συμπληρώνοντας ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει πως «όσοι έχουν άλλο σχέδιο, θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις και τις υποψηφιότητές τους. Τώρα ανοιχτά και δημοκρατικά. Πριν μια νέα εκλογική αποτυχία μετατραπεί σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία και καταστεί αναπόφευκτη».

Ασκώντας σκληρή κριτική στον Στέφανο Κασσελάκη, ο κ. Τσίπρας αναφέρει ότι «φαινόμενα ιδιοτέλειας, ναρκισσισμού, παραβίασης των αρχών της συλλογικότητας και της συντροφικότητας έχουν παραλύσει τον κομματικό οργανισμό. Με αποτέλεσμα η εικόνα που εκπέμπεται να είναι πως αδιαφορούμε για την κοινωνία και για το αποτέλεσμα της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης». Συνεχίζοντας σε όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες και προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων τονίζει πως «ο νικητής φέρεται να ζητά λευκή επιταγή τριετίας, ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις ευρωεκλογές. Προεξοφλώντας έτσι την εκλογική αποτυχία και αδιαφορώντας και αυτός για τις συνέπειές της. Ενώ άλλοι διαφωνούν στο παρασκήνιο, αλλά σιωπηλά περιμένουν να έρθει η εκλογική αποτυχία, ώστε να του τη χρεώσουν».

Αιχμηρή κριτική του πρώην πρωθυπουργού στον Κασσελάκη, στα στελέχη που τον αντιπολιτεύονται, αλλά και σε όσους αποχώρησαν προκειμένου να συγκροτήσουν τη Νέα Αριστερά.

Επίθεση εξαπέλυσε και προς τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που έφυγαν: «Οι ηττημένοι των εσωκομματικών εκλογών έφυγαν ήδη από το κόμμα, επειδή έχασαν τη μάχη για την ηγεσία του. Αδιαφορώντας αν με τον πολυκερματισμό, αυτός που κερδίζει είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος».

Χτυπώντας αρκετά καμπανάκια ο Αλέξης Τσίπρας στη δήλωση «καταπέλτη» που ανατρέπει τα πάντα αναφέρει: «Αν συνεχίσουμε έτσι, οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στο κενό. Και πρέπει να σοβαρευτούμε, να αλλάξουμε ρότα και να σκεφτούμε έξω από τα κλειστά όρια της εσωκομματικής διαπάλης ποιος είναι και πρέπει να είναι ο ρόλος μας στην ελληνική κοινωνία. Και πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σ’ αυτόν». Στο τέλος της δήλωσής του ξεκαθαρίζει πως τα σενάρια που τον έφερναν όλο το προηγούμενο διάστημα να ετοιμάζει την επιστροφή του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα: «Η μόνη μου φιλοδοξία σήμερα είναι να αγωνίζομαι στο πεδίο των ιδεών, για να ξαναγίνει η προοδευτική παράταξη ελπίδα για τον λαό και την κοινωνία. Και να αναλαμβάνω πάντα την ευθύνη να λέω με τόλμη αυτά που πιστεύω».

Το γήπεδο ήταν κατάμεστο, το κλίμα στο κοινό υποτονικό

Της Ηλιάνας Μάγρα

Γύρω στις 8 παρά 25, όταν οι θέσεις των κερκίδων και της πλατείας μπροστά στην αυτοσχέδια σκηνή, εκεί όπου οι στοιχισμένες καρέκλες πατούσαν πάνω στα κόκκινα χαλιά, στο κλειστό γήπεδο του Τάε Κβον Ντο στο Παλαιό Φάληρο, είχαν πια γεμίσει, η μουσική άλλαξε απότομα. Μέχρι τότε, όσο κατέφθαναν στο γήπεδο στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, και άλλοι που η περιέργεια για το κόμμα τους τούς οδήγησε στο 4ο συνέδριο, τα ηχεία έπαιζαν ροκ: από το «Kashmir» των Led Zeppelin μέχρι το «Somebody that I used to know» του Gotye, που στον δεδομένο χώρο αναρωτιέται κανείς αν έφερνε στο μυαλό των παρευρισκομένων τα πρώην στελέχη του κόμματος.

Αλλά όταν τα φώτα άρχισαν να αναβοσβήνουν, η μουσική έγινε έντονη, επιβλητική, σταδιακά όλο και πιο γρήγορη, σαν η προσμονή να είχε μεταφραστεί σε νότες. Τότε στο γήπεδο εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης. Κάποιοι σηκώθηκαν όρθιοι. Αλλοι χειροκροτούσαν καθιστοί. Ορισμένοι έβγαζαν βίντεο και φωτογραφίες, όσο ο κ. Κασσελάκης χαιρετούσε τα πλήθη, και δίπλα του ο «εμψυχωτής», ένας άντρας με μουσταρδί πουλόβερ, σήκωνε διάπλατα και σπασμωδικά τα χέρια του ψηλά, προς το κοινό, προτρέποντάς τους να χειροκροτήσουν. Αρκετοί δεν υπάκουσαν. Παρακολουθούσαν το θέαμα ακίνητοι και ανέκφραστοι.

Λίγο πριν από την έναρξη του συνεδρίου, οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι που μίλησαν στην «Κ» εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για το μέλλον του κόμματος.

Λίγο πριν από την έναρξη του συνεδρίου, οι περισσότεροι εκ των παρευρισκομένων που μίλησαν στην «Κ», εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για το μέλλον του κόμματος. «Ελπίζω στον ΣΥΡΙΖΑ όχι λόγω ιδεολογίας, αλλά επειδή μερικά στελέχη του με έχουν συγκινήσει», δηλώνει ο 62χρονος Βασίλης Ρ. Τον Σωτήρη Χατζηδάκη, ο οποίος είναι μέλος του κόμματος εδώ και επτά χρόνια, δεν τον ανησυχούν οι εσωκομματικές διαφωνίες. «Θα πρέπει να καθαρίσει και άλλο το κόμμα, οι μεγαλύτεροι εχθροί του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα μες στο κόμμα, χρειαζόμαστε ριζικές αλλαγές, θα πρέπει να σταματήσει το παλαιοκομματικό στυλ, με τον “Ριζοσπάστη” κάτω από τη μασχάλη», συμπληρώνει. Ενας 27χρονος, ο οποίος δεν ήθελε να κατονομαστεί και λέει στην «Κ» ότι δεν είναι μέλος του κόμματος αλλά έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, πιστεύει πως η ηγεσία του κόμματος είναι στη σωστή κατεύθυνση. «Ηρθα γιατί θέλω να δω αν υπάρχει μέλλον. Εχω ελπίδες», σημειώνει. «Εχει ηγετικές ικανότητες ο Κασσελάκης, αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη», δηλώνει η συνταξιούχος Αλεξάνδρα, όσο γύρω της κάποιοι κουνούν βαριεστημένα σημαίες της Νεολαίας του κόμματος, περιμένοντας την έναρξη του συνεδρίου. «Εχει καλές προθέσεις όμως, είμαι αισιόδοξη», τονίζει.

Ο 55χρονος Χάρης υποστηρίζει τον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά δεν είναι πολύ αισιόδοξος. «Ανησυχώ και για το κόμμα, και για την πολιτική κατάσταση της χώρας – είμαι εδώ γιατί θέλω να ακούσω τι θα ειπωθεί, και μετά να κρίνω», υπογραμμίζει. Αντιστοίχως, ο 35χρονος Γιώργος φοβάται μη διασπαστεί εκ νέου ο ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι θέμα ηγεσίας και μόνο», λέει στην «Κ». Ορισμένοι παρευρισκόμενοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι μεσήλικες, αρχίζουν ξαφνικά να χειροκροτούν, λες και είναι σε κάποιο θέατρο και θα ξεκινήσει έτσι πιο γρήγορα η παράσταση. Πίσω τους, δημοσιογράφοι της «Αυγής» και του Left.gr περιμένουν υπομονετικά στα περίπτερά τους.

Οταν επιτέλους φθάνει ο κ. Κασσελάκης, δύο φίλοι συζητούν. «Τον χαιρέτησε ο Νίκος Παππάς;» ρωτάει ο ένας. «Ναι, δεν είδες που του σήκωσε το χέρι ψηλά;» απαντά ο άλλος. Ο πρώτος δεν το είχε δει. «Ζόφος», λέει, και παίρνουν τις θέσεις τους. Το συνέδριο συνεχίζεται.