Πυρ ομαδόν από ΗΠΑ κατά Αγκυρας για τη δοκιμή των S-400

Ευρύτερες αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο των ΗΠΑ, μετά και την τοποθέτηση του State Department, εξακολουθεί να πυροδοτεί η είδηση ότι η Τουρκία προχώρησε σε δοκιμή του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400.

«Η δοκιμή του ρωσικού συστήματος S-400 είναι απαράδεκτη συμπεριφορά από σύμμαχο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ). Βλάπτει περαιτέρω τη συμμαχία και αποτελεί άμεση απειλή για τα μαχητικά F-35 και τα συστήματα άλλων συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ» αναφέρει ο πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Τζιμ Ρις και προσθέτει:

«Η Τουρκία και η Ρωσία έχουν μια βαθιά ιστορία διαφωνιών και συγκρούσεων. Η αναπτυσσόμενη σχέση μεταξύ αυτών των δύο εθνών που επιδιώκει ο Ερντογάν έχει αρχίσει να εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου και του Καύκασου.

Τα συμφέροντα αυτά έρχονται σε άμεση σύγκρουση με τους μακροχρόνιους συμμάχους της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και πυροδοτούν αστάθεια στην περιοχή».

