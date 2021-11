Τουρκία: Ο Ερντογάν ανακοίνωσε την αγορά τέταρτου γεωτρύπανου

Η Τουρκία διαθέτει πλέον και τέταρτο πλωτό γεωτρύπανο, εξοπλισμένο με τεχνολογία 7ης γενιάς, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Turkish Petroleum υπέγραψε συμφωνία με τη νοτιοκορεατική Daewoo για το γεωτρύπανο West Cobalt, προσθέτοντας ένα πλοίο 7ης γενιάς στον υπάρχοντα στόλο 6ης γενιάς.

Απευθυνόμενος στους βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚR) στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Σε αντίθεση με άλλα πλοία, αυτό το πλοίο είναι ένα πλοίο 7ης γενιάς, εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Υπάρχουν πέντε από αυτά τα πλοία στον κόσμο και έχουμε ένα από αυτά».

Ο κ. Ερντογάν σημείωσε ότι το νέο πλοίο μπορεί να πραγματοποιεί έρευνες σε μέγιστο βάθος 3.665 μέτρων. «Έχουμε την ικανότητα να κάνουμε έρευνες πέρα ​​από τα σύνορά μας», πρόσθεσε.

O υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ αναφέρθηκε στην αγορά του γεωτρύπανου μέσω ανάρτησής του. Το πλοίο θα έχει μήκος 238 μέτρων και πλάτος 42 μέτρων, ενώ θα διαθέτει ύψος πύργου 104 μέτρα και πλήρωμα 200 ατόμων

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το νέο πλοίο αναμένεται να αναπτυχθεί στη Μαύρη Θάλασσα.

