Πάιατ: Κοινή δέσμευση για την κυριαρχία της Ουκρανίας – Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας

Με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνο Φλώρο, συναντήθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Πάιατ ανέφερε πως εκτίμησε την ευκαιρία για συνάντηση σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, υπογραμμίζοντας την κοινή δέσμευση για υποστήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. «Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας ως βασικού συμμάχου που υπερασπίζεται τη ΝΑ πλευρά του ΝΑΤΟ».

I appreciated the opportunity to meet w/ @npanagioto and @ChiefHNDGS at this critical time and underscore our shared commitment to supporting Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. The U.S. welcomes Greece’s role and leadership as a key Ally defending NATO’s SE flank. pic.twitter.com/MnXIrrE24S

