Ελληνοτουρκικά: Ο Τσαβούσογλου αμφισβητεί ξανά την κυριαρχία ελληνικών νησιών

Ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης νησιών έθεσε εκ νέου ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ τόνισε ότι η Άγκυρα τερματίζει τη διαδικασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Τσαβούσογλου έκανε λόγο για παραβίαση του καθεστώτος των νησιών του ανατολικού Αιγαίου από την Ελλάδα. Ανέφερε, δε, ότι αν δεν αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά, «θα ξεκινήσει η συζήτηση για την κυριαρχία τους».

