Ελληνοτουρκικά: Νέες βολές Άγκυρας στην Αθήνα – Τσαβούσογλου: Οι συνομιλίες με ΗΠΑ για τα F-16 «πηγαίνουν καλά»

Νέες βολές σε βάρος της Ελλάδας εκτόξευσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας επέκρινε την Ελλάδα για το ζήτημα των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Παράλληλα, ο κ. Τσαβούσογλου εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι συνομιλίες της Τουρκίας με τις ΗΠΑ για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 «πηγαίνουν καλά».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι «η αρνητική ατμόσφαιρα που είχε παρατηρηθεί στο Κογκρέσο τα τελευταία χρόνια έχει εξαφανιστεί».

