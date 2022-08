Ελληνοτουρκικά: Επιμένει στις υπερπτήσεις η Άγκυρα

Στην τακτική των υπερπτήσεων επιμένει η Άγκυρα. Δυο ζεύγη τουρκικών F-16 εισήλθαν σήμερα στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια:

Σημειώνεται ότι οι δυο νησίδες έχουν κηρυχθεί από το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τον Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae).

Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική, όπως έκανε γνωστό το ΓΕΕΘΑ.

Στο μεταξύ, κατηγορίες κατά της Αθήνας περί προπαγάνδας κατά της Άγκυρας εκτόξευσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σε δηλώσεις του, σύμφωνα με το τουρκικό μέσο TRT, ανέφερε ότι η Ελλάδα «πρέπει να σταματήσει τη μαύρη προπαγάνδα κατά της Τουρκίας», ενώ υποστήριξε ότι η Αθήνα «παραβιάζει δικαιώματα Τούρκων της Δυτικής Θράκης», καθώς και το καθεστώς των αποστρατιωτικοποιημένων νησιών.

Turkish FM Cavusoglu says:

– Greece should stop black propaganda against Türkiye

– Greece breaches rights of Turks of Western Thrace, status of demilitarised islands

— TRT World Now (@TRTWorldNow) August 23, 2022