Ερντογάν: «Εχθρική ενέργεια» της Ελλάδας με τους S-300

«Εχθρική ενέργεια» χαρακτήρισε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν το «κλείδωμα» των ελληνικών S-300 στα τουρκικά αεροσκάφη, που -όπως υποστηρίζει η Άγκυρα- σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα δυτικά της Ρόδου.

Υπενθυμίζεται ότι ελληνική πλευρά έχει προχωρήσει σε πλήρη διάψευση των τουρκικών ισχυρισμών.

Ο κ. Ερντογάν, σε αποψινή ομιλία του στο προεδρικό Μέγαρο, επανέλαβε τους ισχυρισμούς, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «πρόκληση για το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους». «Είμαστε περίεργοι για την απάντηση των ΗΠΑ σε αυτή την παρενόχληση», πρόσθεσε.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις αποκάλυψαν την αλήθεια σε όλους. Το “κλείδωμα” έγινε σε αεροσκάφος μας F-16 από το ρωσικό S-300. Είναι εχθρική συμπεριφορά. Ειδικά αν αυτό το αεροπλάνο εκτελεί καθήκοντα ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα, έχουν αμφισβητήσει το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους τους, όχι εμάς», είπε.

NEW: Erdogan says Greek S-300 locking on Turkish jets is “hostile” act.

“This is a challenge to NATO and allies,” he says. “We are curious on US response to this harassment”

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 30, 2022