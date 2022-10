Πρόεδρος Βουλής Λιβύης: Παράνομο το μνημόνιο με Τουρκία για τους υδρογονάνθρακες

Παράνομο χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Βουλής των αντιπροσώπων της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ, το μνημόνιο που υπεγράφη σήμερα μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Λιβύης και της Τουρκίας για τους υδρογονάνθρακες.

Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση της Τρίπολης δεν έχει καμία εξουσιοδότηση. Το πολιτικό αδιέξοδο στη Λιβύη εμποδίζει τις προσπάθειες για τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών και απειλεί να βυθίσει τη χώρα ξανά σε σύγκρουση.

#BREAKING

Libyan Parliament Speaker: All agreements or MoU’s signed by Abdulhamid Dbaiba’s government are rejected & illegal.https://t.co/PzK4AXbBsr#Libya #LibyaReview pic.twitter.com/LuaR7tqEz9

— Libya Review (@LibyaReview) October 3, 2022