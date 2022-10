Δένδιας από Μάλτα: «Άνευ προηγουμένου» η επιθετική ρητορική της Τουρκίας

«Ο αναθεωρητισμός δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις του με τον υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας Ίαν Μποργκ, μετά τη συνάντησή τους στη Βαλέτα, νωρίτερα σήμερα.

Όπως επισήμανε ο κ. Δένδιας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον ομόλογό του για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου, όπως τόνισε, η Ελλάδα «αντιμετωπίζει σχεδόν καθημερινά μια άνευ προηγουμένου εχθρική ρητορική από την Τουρκία, μια καθαρά απαράδεκτη ρητορική».

Starting my visit to #Valletta, I met #Malta counterpart @MinisterIanBorg

On the agenda:

🔹deepening 🇬🇷🇲🇹 relations & cooperation within the #EU & international organisations

🔹migration/refugee issue

🔹🇷🇺’s invasion of 🇺🇦

🔹developments in #Libya & the #EasternMediterranean pic.twitter.com/DoASB44nnX

