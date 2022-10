ΝΑΤΟ: Αμυντική συνεργασία και περιφερειακή σταθερότητα στη συνάντηση Παναγιωτόπουλου – Όστιν

Τη «συνεχιζόμενη αμυντική συνεργασία και τη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας» συζήτησαν ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον Αμερικανό ομόλογό του, Λόιντ Όστιν, σύμφωνα με tweet του δεύτερου.

Ειδικότερα, ο κ. Λόιντ σημείωσε: «Συναντήθηκα σήμερα με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο για να συζητήσουμε τη συνεχιζόμενη αμυντική συνεργασία και τη σημασία της περιφερειακής σταθερότητας».

I met today with Greek Minister of Defense Nikos Panagiotopoulos to discuss ongoing defense cooperation and the importance of regional stability. pic.twitter.com/0JNSd4dSSm

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 13, 2022