Ε.Ε.: Καταδικάζει τη συμμετοχή του ψευδοκράτους στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών

Τις δηλώσεις της Τουρκίας σχετικά με τη συμμετοχή του ψευδοκράτους με το καθεστώς παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών, καταδίκασε με δήλωσή του ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Ε.Ε., «η απόφαση αυτή, η οποία εκκρεμεί προς επικύρωση από τα μέλη του Οργανισμού, είναι λυπηρή και έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι αρκετά μέλη του Οργανισμού εξέφρασαν ισχυρή υποστήριξη στην αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και στη Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών». Συμπλήρωσε, δε, ότι η Ε.Ε. έχει καταστήσει επανειλημμένα σαφές -και σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο- ότι αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ως υποκείμενο διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Cyprus: 🇪🇺 reject 🇹🇷 statements about acceptance of Turkish Cypriot entity as observer in the Organisation of Turkic States. 🇪🇺 recognises only 🇨🇾 as subject of intl law, any action to assist intl recognition of the secessionist entity damages 🇺🇳 efforts https://t.co/FM25h9T0hu

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) November 12, 2022