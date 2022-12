Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τουρκικές απειλές: Λυπηρές και κατακριτέες

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αποκηρύσσει ως λυπηρές και κατακριτέες τις κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας, έπειτα από τις τελευταίες δηλώσεις της Άγκυρας περί επαπειλούμενων τουρκικών πυραυλικών πληγμάτων ακόμη και στην Αθήνα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σχολιάζοντας τις πρόσφατες απειλές Ερντογαν πως θα πλήξει με πυραύλους την Αθήνα, αναφέρει: «Σε μια περίοδο κατά την οποία η ενότητα είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ μεταξύ των Συμμάχων μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν τη λύπη τους για την κλιμάκωση των προκλητικών δηλώσεων. Προτρέπουμε όλους τους Συμμάχους μας να αποφεύγουν απειλές και προκλητική ρητορική που το μόνο που θα κάνουν είναι να κλιμακώσουν τις εντάσεις χωρίς να βοηθούν κανέναν», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η Λένα Αργύρη.

Just in:@StateDept at a time when unity is needed most among our Allies, the United States regrets the escalation of provocative statements. We urge all our Allies to avoid threats and provocative rhetoric that will only raise tensions and help no one. https://t.co/0o8tjjQ11a

