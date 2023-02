Σεισμός στην Τουρκία: Ο Δένδιας στην Αντιόχεια – Τσαβούσογλου: Χαρούμενος που τον υποδέχτηκα

Είμαι πολύ χαρούμενος που υποδέχτηκα τον Νίκο Δένδια, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στον ανταποκριτή της «Καθημερινής» και του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη, κατά την άφιξή του μαζί, με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, στο κέντρο πολιτικής προστασίας στην Αντιόχεια.

«Θα ήθελα να έρχομαι για χαρές, όχι για τέτοια ζητήματα, αλλά είμαστε εδώ τώρα», ήταν η πρώτη δήλωση του Νίκου Δένδια μόλις έφτασε στο κέντρο πολιτικής προστασίας.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών έφτασε στο αεροδρόμιο των Αδάνων λίγο μετά τις 9 το πρωί. Εκεί βρισκόταν για να τον υποδεχθεί ο Τούρκος ομόλογός του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με τον οποίο ο Νίκος Δένδιας είχε έναν θερμό εναγκαλισμό και ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση περίπου μισής ώρας. Στη συνέχεια οι δύο υπουργοί Εξωτερικών μετέβησαν με ελικόπτερο στην Αντιόχεια.

Greek Foreign Minister Nikos Dendias arrives in Türkiye’s southern Adana province after powerful earthquakes struck the region, welcomed by Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu

