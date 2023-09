Η τουρκική πλευρά για τη συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν

Στο πλαίσιο των δηλώσεων που έκανε έπειτα από τη συνάντηση που είχε με τον Ελληνα ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη στην Αγκυρα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μίλησε για ελληνοτουρκικό «διάλογο χωρίς όρους» αλλά αναφέρθηκε και στο «διεθνές δίκαιο».

Συνεχίζοντας, ο Τούρκος ΥΠΕΞ έθιξε μεν το θέμα της μειονότητας αναφερόμενος όμως σε «ομογενείς» και όχι σε αυτό που η τουρκική πλευρά επιμένει να αποκαλεί «τουρκική μειονότητα», ενώ υπογράμμισε και την ανάγκη προστασίας των οθωμανικών μνημείων που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Σχετικά με το Κυπριακό, δεν είπε πολλά. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η Άγκυρα περιμένει από την Αθήνα συνεργασία στο μέτωπο της αντιμετώπισης οργανώσεων οι οποίες χαρακτηρίζονται από την τουρκική πλευρά τρομοκρατικές.

Met George Gerapetritis on his first visit to Türkiye as the Minister of Foreign Affairs of Greece.

We are now in a new and positive stage in our relations with our neighbour & ally, Greece.

Revitalization of high-level contacts & dialogue channels are positive developments.…

— Hakan Fidan (@HakanFidan) September 5, 2023