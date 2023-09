Φρεγάτα «Κίμων»: Πρόβα τζενεράλε για την Belharra του Πολεμικού Ναυτικού

Σε «τεχνική καθέλκυση» της ελληνικής φρεγάτας Belharra, «ΚΙΜΩΝ» στο ναυπηγείο της Λοριάν στη βορειοδυτική Γαλλία, προχώρησε η εταιρεία Naval Group.

Σύμφωνα με το navalnews.com, η δοκιμαστική καθέλκυση πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, ενώ η επίσημη τελετή καθέλκυσης της ελληνικής φρεγάτας θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου.

French shipbuilder @navalgroup today conducted the “technical launch” of the first Kimon-class (FDI HN) for the Hellenic Navy. The launching ceremony with Greek and French officials will take place on October 4 2023 🇬🇷🇫🇷 @NavyGR https://t.co/pDzf8653JS

— Naval News (@navalnewscom) September 28, 2023