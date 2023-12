Ερντογάν: «Στην Αθήνα θα πάμε με προσέγγιση ‘win-win’».

Στην προσπάθεια της Τουρκίας να κάνει «περισσότερους φίλους και λιγότερους εχθρούς» αναφέρθηκε ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την επικείμενη επίσημη επίσκεψή του στην χώρα μας ενόψει του ελληνοτουρκικού Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας που θα γίνει στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου.

«Προσπαθούμε να αυξήσουμε τους φίλους και να μειώσουμε τους εχθρούς», είπε, αναφερόμενος στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να του τα πούμε πολύ ξεκάθαρα στη διμερή μας συνάντηση, όπως είπα και πριν. όταν τηλεφωνείς από την Τουρκία, αυτή η φωνή ακούγεται από το νησί της Κω. Δεν είναι σωστό για δύο χώρες, που είναι τόσο κοντά και τόσο στενά συνδεδεμένες, να συνεχίζουν να βαδίζουν με φωνές που υποκινούν την εχθρότητα», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Τούρκος πρόεδρος φωτογραφήθηκε μάλιστα στο γραφείο του στο προεδρικό αεροπλάνο με μέλη της αποστολής και ρεπόρτερ.

