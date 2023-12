Εντι Ράμα: Στροφή με «ναι μεν, αλλά» στην υπόθεση Μπελέρη;

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Εντι Ράμα προχώρησε σήμερα σε ανάρτηση στο δίκτυο X (πρώην Twitter), μέσω της οποίας σχολιάζει το σκεπτικό της απόφασης του αλβανικού Ειδικού Δικαστηρίου να πει «όχι» στην ορκωμοσία του προφυλακισμένου Φρέντι Μπελέρη.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου δέκα ημέρες, το Ειδικό Δικαστήριο των Τιράνων απέρριψε το αίτημα του Φρέντι Μπελέρη να λάβει περιορισμένη άδεια προκειμένου να ορκιστεί δημάρχος Χειμάρρας.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός επιμένει, αρχικά, ότι η εν λόγω υπόθεση δεν έχει πολιτικό παρασκήνιο, αλλά επιλέγει παράλληλα να χαρακτηρίσει «νομικά ορθή» την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου να αρνηθεί την άδεια ορκωμοσίας στον έγκλειστο Μπελέρη.

Από εκεί και πέρα ωστόσο, ο Αλβανός πρωθυπουργός χαρακτηρίζει «εκλεγμένο δήμαρχο» τον Μπελέρη και «ηττημένο υποψήφιο […] χωρίς νομιμοποίηση» τον Γκέργκι Γκόρο, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει ότι έχει πια δημιουργηθεί «αδιέξοδο» το οποίο χρήζει «επίλυσης» αναφορικά με τη δημαρχία στη Χειμάρρα.

«…Η προσωρινή συνέχιση των καθηκόντων του ηττημένου υποψηφίου, ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος παραμένει προφυλακισμένος και ο προηγούμενος δήμαρχος στερείται νομιμότητας να ηγηθεί του δήμου απουσία του νικητή, τονίζει την ανάγκη επίλυσης αυτού του αδιεξόδου μέσω της διακοπής της θητείας του χαμένου υποψηφίου…», σημειώνει στην ανάρτησή του ο Αλβανός πρωθυπουργός.

Με άλλα λόγια, ο κ. Ράμα δείχνει να αποδέχεται ότι ο κ. Μπελέρης εξελέγη δήμαρχος Χειμάρρας και ότι ο ηττηθείς υποψήφιος δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα δημάρχου, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την αλλαγή σκυτάλης στον δήμο. Πώς θα μπορούσε πρακτικά να γίνει αυτή η μετάβαση, μένει να φανεί… Αρμόδια πηγή σημειώνει, πάντως, ότι η αποδοχή του σκεπτικού της απόφασης από τον Αλβανό πρωθυπουργό μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα στη διαδικασία μετάβασης στον Δήμο της Χειμάρρας έως την ολοκλήρωση της εν εξελίξει δικαστικής διαδικασίας.

