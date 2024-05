Λακωνικός Κόλπος: Επεκτείνεται το μπλόκο για τα τάνκερ «φαντάσματα»

Η Ελλάδα παρέτεινε τη NAVTEX που ουσιαστικά απαγορεύει την κυκλοφορία πλοίων στα ανοικτά των ακτών της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, η οποία, σύμφωνα με δύο πηγές, αποσκοπεί στην αποτροπή της μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο.

Υπενθυμίζεται ότι την 1η Μαΐου, η Αθήνα προχώρησε σε μία κίνηση για να δώσει έμμεση αλλά κατά το δυνατόν καθοριστική λύση στο φαινόμενο της μεταφόρτωσης πετρελαίου στον Λακωνικό Κόλπο, η οποία έχει καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια και αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις παράκαμψης των δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ειδικότερα, το Π.Ν. δέσμευσε τα διεθνή ύδατα του Λακωνικού Κόλπου, όπου γίνονται οι «μαύρες» μεταφορτώσεις ρωσικού πετρελαίου, εν ολίγοις η αναβάπτιση του ρωσικού πετρελαίου διά της μετάγγισής του σε πλοίο που είναι «καθαρό» από κυρώσεις.

Αυτές γίνονται σε διεθνή ύδατα εντός του Λακωνικού, δηλαδή σε απόσταση μεγαλύτερη των έξι ναυτικών μιλίων από τη ξηρά.

Αυτή η πραγματικότητα ουσιαστικά υπαγορεύει και το εύρος της αντίδρασης των ελληνικών αρχών, καθώς το Λιμενικό Σώμα δεν μπορεί να προβεί σε έλεγχο ή νηοψία σε εμπορικά πλοία εκτός των χωρικών υδάτων, παρά μόνον αν αυτά πλέουν υπό ελληνική σημαία.

Ούτε, βεβαίως, και υπάρχει κάποια διεθνής αποστολή ή ειδική εντολή που να επιτρέπει τις νηοψίες σε διεθνή ύδατα, όπως για παράδειγμα με την αποστολή «Ειρήνη» της Ε.Ε. για την τήρηση του εμπάργκο όπλων προς τη Λιβύη.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Reuters, η Ελλάδα, προχώρησε σε παράταση της NAVTEX για στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή του Λακωνικού Κόλπου.

«Αρχικά έληγε στις 9 Μαΐου, αλλά παρατάθηκε σήμερα», δήλωσε δήλωσε στο διεθνές πρακτορείο, υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, αξιωματούχος του υπουργείου Αμυνας.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι διεθνείς κυρώσεις έχουν καταστήσει το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου όλο και πιο δύσκολο, ωθώντας σε αναζήτηση «εναλλακτικών» για την εξαγωγή τους, συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο.

Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Αθήνα σχεδιάζει να παρατείνει τις οδηγίες για στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή αυτή, οι οποίες θα μπορούσαν τελικά να αποτρέψουν τις μεταφορές κοντά στα ελληνικά ύδατα.

Τους τελευταίους μήνες, τα νερά γύρω από τις νότιες ακτές της Ελλάδας και τον Λακωνικό Κόλπο είχαν γίνει σημεία συνάντησης μεταφοράς πετρελαίου, ειδικά για τα δεξαμενόπλοια που μεταφορτώσεων ρωσικό πετρέλαιο σε άλλα πλοία.

Η υπόθεση του στόλου των ρωσικών τάνκερ «φαντασμάτων» του Λακωνικού Κόλπου αναδείχθηκε από τα διεθνή και εγχώρια ΜΜΕ. Παράλληλα, καταγράφηκαν και αρκετές οχλήσεις από πλευράς εταίρων και συμμάχων, οι οποίοι έσπευσαν να κατατάξουν την Ελλάδα στις χώρες που παρακάμπτουν τις κυρώσεις, παρά το γεγονός ότι η Αθήνα ήταν από τις πρώτες που τις επέβαλαν.

Ωστόσο, ένας επιπλέον λόγος που προκαλεί την ενεργοποίηση της Αθήνας είναι η περιβαλλοντική διάσταση.

For reasons unknown, the Laconian Gulf in Greece, used as a transshipment point for Russian oil; was completely vacated of major tankers on the afternoon of 2024-05-01. The STS transfers are now taking place directly south of the gulf. Maritime data by @MarineTraffic, a @Kpler… pic.twitter.com/9WUPircXTi

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 3, 2024