Η Κρήτη και εκπαιδευτικός προορισμός

Τα ΑΕΙ της Κρήτης με το Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ) και τα υπόλοιπα ερευνητικά ιδρύματα του νησιού ενώνουν δυνάμεις για να καταστήσουν το νησί εκπαιδευτικό και ερευνητικό προορισμό ξένων φοιτητών και ερευνητών από το εξωτερικό. Η συνεργασία θα γίνει πράξη με την οργάνωση ξενόγλωσσων προγραμμάτων, αρχικά μεταπτυχιακών και κατόπιν προπτυχιακών. Αλλωστε, υπάρχει η μαγιά των συνεργασιών.

Ειδικότερα, η πρωτοβουλία ονομάστηκε «Study in Crete» και η αρχική ιδέα ανήκει στον κ. Βασίλη Διγαλάκη, τέως υφυπουργό Παιδείας αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, βουλευτή Χανίων και πρώην πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οπως ανέφερε στην «Κ» ο κ. Διγαλάκης, οι ηγεσίες των ΑΕΙ της Κρήτης ήταν θετικές, αφού ήδη υπάρχουν συνεργασίες των ιδρυμάτων σε αγγλόφωνα προγράμματα.

Ενδεικτικά, σήμερα, τα τρία ιδρύματα της Κρήτης προσφέρουν ήδη περίπου 15 μεταπτυχιακά στα αγγλικά, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα Biomedical Engineering MSc Program (συνεργασία Πανεπιστημίου Κρήτης, Πολυτεχνείου Κρήτης και ΙΤΕ, το οποίο δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το 2020-21), το MSc Degree in Lasers, Plasma and Applications (συνεργασία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου – Κέντρο Φυσικής Πλάσματος και Lasers με ξένα πανεπιστήμια όπως Imperial College London, University of Bordeaux, Queens U Belfast και άλλα), το πρόγραμμα Nanotechnology for Energy Applications MSc Program (συνεργασία Πανεπιστημίου Κρήτης, ΕΛΜΕΠΑ και του ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας – ΙΤΕ). Οπως επισήμανε ο κ. Διγαλάκης, το νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4692/2020) για την ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου υπάρχει, και μάλιστα ενθαρρύνει τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών διπλής ειδίκευσης (joint degrees) και διπλά προγράμματα σπουδών (double degrees) από περισσότερα τμήματα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, μια δυνατότητα η οποία είναι πλήρως αξιοποιήσιμη και από τα τρία ΑΕΙ της Κρήτης.

Σε τηλεδιάσκεψη με τις ηγεσίες των ΑΕΙ –μετείχαν οι πρυτάνεις Ευάγγελος Διαμαντόπουλος (Πολυτεχνείο Κρήτης) και Νικόλαος Κατσαράκης (ΕΛΜΕΠΑ) και ο αντιπρύτανης Ερευνας και Ανάπτυξης Μιχάλης Παυλίδης (Πανεπιστήμιο Κρήτης)– εξετάστηκε η αξιοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, τόσο των τομεακών όσο και του περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης, καθώς επίσης και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σκοπός είναι η ενίσχυση των υποδομών των ιδρυμάτων, η απόκτηση και αναβάθμισή τους σε τεχνολογικό και επιστημονικό εξοπλισμό, αλλά και η υποστήριξη της φοιτητικής μέριμνας μέσω της αύξησης της δυναμικότητας των φοιτητικών εστιών. Επίσης, εξετάζεται η ανάπτυξη των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, καθώς η γεωγραφική γειτνίαση των τριών ιδρυμάτων ευνοεί τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων. Οπως ανέφερε ο κ. Διγαλάκης, «η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ΑΕΙ της Κρήτης θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, όσο και για την ίδια την Κρήτη, την τοπική κοινωνία, την παραγωγή και την οικονομία. Χρειάζεται όλοι, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, επιμελητήρια, φορείς της δημόσιας διοίκησης, Δήμοι και Περιφέρεια, να σταθούμε αρωγοί στην προσπάθεια αυτή, ώστε να γίνει πράξη το “Study in Crete”. Εμβληματικό παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης, μια μεγάλη ευκαιρία για όλη τη χώρα».