Κακοκαιρία Φίλιππος: Απαγορευτικό για φορτηγά στην Εγνατία Οδό, κλειστά σχολεία στη Βόρεια Ελλάδα – Αναλυτική πρόγνωση ΕΜΥ

Χιονοπτώσεις στα ορεινά, ημιορεινά και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο φέρνει η κακοκαιρία Φίλιππος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση.

Ηδη από χθες ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη επηρέαζαν τον ελλαδικό χώρο, υποχρεώνοντας την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με τον «Φίλιππο» να δηλώνει «παρών» μέχρι και την Κυριακή 13 Μαρτίου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΜΥ. Την Τρίτη το πρωί παγετός σημειώθηκε στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία στο δίκτυο του Αστεροσκοπείου να καταγράφεται στο Σέλι Ημαθίας με -5,3° C. Ακολουθούσαν Κλεισούρα Καστοριάς με -4,4° C, Βλάστη Κοζάνης με -3,9° C, Πληκάτι Ιωαννίνων με -3,7° C και Μαυρολιθάρι Φωκίδας με -3,2° C.

Από σήμερα Τετάρτη 9.3 η κακοκαιρία επεκτείνεται και νοτιότερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, τον κατά τόπους ισχυρό παγετό και τις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές χιονοπτώσεις. Σήμερα χιονοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και σε πεδινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Σταδιακά οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς με χαμηλό υψόμετρο, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Το βράδυ θα χιονίσει στις Σποράδες, στην Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου.

Αύριο Πέμπτη οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν τα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης, τις πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου και μέχρι το απόγευμα τις πεδινές περιοχές της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου κατά τόπους θα είναι πυκνές.

Βελτίωση του καιρού από τη Δευτέρα, με το κρύο να υποχωρεί με αργούς ρυθμούς.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στην ηπειρωτική χώρα και το βόρειο Αιγαίο τους 6 με 9 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές τους 10 με 12. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, ο οποίος στα βορειοδυτικά θα είναι κατά τόπους ολικός και τις πρωινές και βραδινές ώρες ισχυρός.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ορεινά και τα ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει και την Παρασκευή σε πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τα ανάλογα επικίνδυνα φαινόμενα παγετού. Αντίστοιχα παγωμένος θα είναι ο καιρός σε μεγάλες περιοχές της χώρας και το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από τη Δευτέρα 14 Μαρτίου, με το κρύο να υποχωρεί με αργούς ρυθμούς.

Με αλυσίδες η κίνηση στη Δυτ. Μακεδονία – Απαγορευτικό για φορτηγά στην Εγνατία

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας εξαιτίας της συνεχούς χιονόπτωσης από το βράδυ της Τρίτης, η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το Εθνικό το Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στην Εγνατία οδό, από τον Πολύμυλο έως τα Ιωάννινα και τους καθέτους άξονες Σιάτιστα – Ιεροπηγή και Φλώρινα – Νίκη, διεξάγεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες η ελαστικά χιονιού.

Επίσης, για προληπτικούς λόγους έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία των φορτηγών αυτοκινήτων πάνω από 3,5 τόνους στην Εγνατία οδό από τον κόμβο Α/Κ Παναγιάς έως τον κόμβο Γρεβενών, από την Σιάτιστα έως τον Α/Κ Πολυμύλου και στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-29) Σιάτιστας- Κρυσταλλοπηγής, από την Σιάτιστα έως τον Α/Κ Αλιάκμονα.

Ακόμα, έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο Γρεβενών – Τρικάλων από το 1ο χλμ. έως το 46ο χλμ, Καστοριάς – Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 25ο χλμ. έως το 54ο χλμ, στον αυτοκινητόδρομο (Α-27) από τον κόμβο των Κοίλων έως την Πτολεμαΐδα, στην Εθνική Οδό Φλώρινας – Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 1ο χλμ. έως το 52ο χλμ, στην Παλαιά Εθνική Οδό Φλώρινας – Κοζάνης από το 22ο χλμ μέχρι το 30ο χλμ και στην Νέα Εθνική Οδό Φλώρινας – Κοζάνης από το 22ο χλμ μέχρι το 34ο χλμ.

Κλειστά σχολεία στη Δυτ. Μακεδονία

Με νεότερες ανακοινώσεις που εξέδωσαν, πολλοί δήμοι στην Δυτική Μακεδονία αναστέλλουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, εξαιτίας της συνεχούς και έντονης χιονόπτωσης, ακόμη και στις πόλεις της ακριτικής περιφέρειας.

Ειδικότερα, στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας και Καστοριάς δεν θα λειτουργήσουν, την Τετάρτη 9 Μαρτίου, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί.

Χιόνια χαμηλές θερμοκρασίες και κλειστά σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία

Με έντονες χιονοπτώσεις, κυρίως σε περιοχές της Ημαθίας και λιγότερο της Πιερίας, έφτασε στην κεντρική Μακεδονία η κακοκαιρία «Φίλιππος». Ασθενείς χιονοπτώσεις κατά διαστήματα στα ορεινά του νομού Θεσσαλονίκης και χιονόνερο -μέχρι στιγμής στα πεδινά- έφερε το νέο κύμα κακοκαιρίας, που έχει κύριο χαρακτηριστικό τις πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Μετεωρολογικό Σταθμό Μακεδονίας, στις 08:40, στη Βέροια το θερμόμετρο έδειχνε -1, στο Πολύκαστρο Κιλκίς 1 βαθμό Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη 3 βαθμούς.

Λόγω των έντονων χιονοπτώσεων, αποφασίστηκε η προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων, από τον ανισόπεδο κόμβο Κλειδίου (226 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου (288ο χιλιόμετρο) της Εγνατίας Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας, η οποία και θα ισχύει μέχρι την ύφεση των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της οδικής βοήθειας, τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν αλάτι, καθώς και τα εκχιονιστικά μηχανήματα.

Αντιολισθητικές αλυσίδες είναι απαραίτητες σε τμήματα κυρίως του επαρχιακού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας. Αλυσίδες χρειάζονται τα οχήματα που κινούνται στην Ημαθία, σε όλο το επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο των δήμων Βέροιας και Νάουσας. Στο νομό Κιλκίς, από το 10ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γουμένισσας – Μ. Λιβαδίων. Στην Πέλλα σε όλο το επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας και από το 95ο έως το 118ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Φλώρινας. Στην Πιερία, από το 15ο έως το 33ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κατερίνης – Ελασσόνας. Για τα οχήματα που κινούνται στο δίκτυο της Χαλκιδικής, αλυσίδες χρειάζονται από το 70ο έως το 85ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη) και στην επαρχιακή οδό Νεοχωρίου – Βαρβάρας.

Σημειώνεται ότι αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Βέροιας (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, Σχολεία Ειδικής Αγωγής), λόγω της χιονόπτωσης και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν. Και ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει ότι σήμερα δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, σχολεία ειδικής αγωγής, όπως επίσης παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ), λόγω της χιονόπτωσης.

Κλειστές σήμερα θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στον Δήμο Δίου-Ολύμπου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους τα χιόνια δεν αποκλείεται να φθάσουν ακόμη και σε πεδινές περιοχές, τις επόμενες ώρες.

Κλειστά τα σχολεία και στα Ιωάννινα

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν τη νύχτα σε πολλές περιοχές του νομού Ιωαννίνων, ακόμη και μέσα στην πόλη. Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν και της χιονόπτωσης, όλα τα σχολεία του Δήμου Ιωαννιτών, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, σήμερα θα παραμείνουν κλειστά. Μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες βρίσκονται από τη νύχτα στους επαρχιακούς δρόμους και ειδικά στο ορεινό οδικό δίκτυο προκειμένου να κρατηθεί ανοιχτό, ενώ είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες.

Λόγω των χιονοπτώσεων, που σημειώνονται μετά το Μέτσοβο και κυρίως στα Γρεβενά, απαγορεύτηκε προσωρινά, η κυκλοφορία για νταλίκες και φορτηγά. Η αστυνομία σταματάει την κυκλοφορία τους, στα διόδια Δροσοχωρίου της Εγνατίας Οδού.

Κλειστή η λεωφόρος Πάρνηθος

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ -και στα δύο ρεύματα- προχώρησε η αστυνομία, λόγω χιονόπτωσης.

Αναλυτική πρόγνωση καιρού από την ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα με τοπικές βροχές και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τις πρώτες ώρες στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας, σε πεδινές περιοχές Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης και βαθμιαία σε περιοχές της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς με χαμηλό υψόμετρο καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Οι μέγιστες τιμές της δεν θα ξεπεράσουν στα βόρεια τους 5 με 8 βαθμούς, στη νότια νησιωτική χώρα τους 12 με 14 και στην υπόλοιπη χώρα τους 8 με 11 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, ο οποίος τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με χιονόνερο και χιόνια στα ορεινά-ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές. Πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -1 (μείον 1) έως 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε πεδινές περιοχές της Ηπείρου. Από το βράδυ στα βόρεια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 2 έως 11 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νότια κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, βαθμιαία σε περιοχές της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς με χαμηλό υψόμετρο και από το βράδυ στις Σποράδες και την Εύβοια.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις σταδιακά θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και σταδιακά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και βαθμιαία σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα νότια βαθμιαία τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και από το βράδυ στα ημιορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με χιονόνερο και χιόνια κυρίως στα γύρω ορεινά – ημιορεινά. Πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 2 έως 7 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για αύριο Πέμπτη

Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, των νησίων του Αιγαίου και της Κρήτης, καθώς και σε πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου και μέχρι το απόγευμα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στην ηπειρωτική χώρα και το βόρειο Αιγαίο τους 6 με 9 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά, ο οποίος στα βορειοδυτικά θα είναι κατά τόπους ολικός και τις πρωινές και βραδινές ώρες ισχυρός.

