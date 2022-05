Κορωνοϊός: Το νέο πρωτόκολλο στα σχολεία

Με νέα στρατηγική διαχείρισης της COVID-19, που δεν περιλαμβάνει την υποχρέωση των τακτικών αυτοδιαγνωστικών τεστ, ούτε καραντίνα για εμβολιασμένα παιδιά που έχουν έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα αλλά παραμένουν αρνητικά στον κορωνοϊό, άνοιξαν τα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα. Σύμφωνα με το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο για τη λειτουργία των σχολείων και γενικά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δεν διενεργούνται πλέον τακτικοί αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς (συμπεριλαμβανομένων και μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού), ωστόσο διατηρείται η υποχρέωση της χρήσης προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, η χρήση αντισηπτικών, ο τακτικός αερισμός των χώρων, ο σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών και εξοπλισμού, καθώς και τα ξεχωριστά διαλείμματα. Για τους ανεμβολίαστους εκπαιδευτικούς ισχύει ό,τι ισχύει για όλους τους εργαζομένους, οι οποίοι θα διενεργούν προληπτικά, με δική τους δαπάνη, ένα rapid test την εβδομάδα, έως και 48 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο.

Εάν ένας μαθητής ή ένας εκπαιδευτικός βρεθεί θετικός στην COVID-19, παραμένει σε απομόνωση επί πέντε ημέρες τουλάχιστον (η ημέρα λήψης του θετικού τεστ θεωρείται ως ημέρα 0). Μετά την πάροδο πέντε ημερών απομόνωσης και εφόσον έχει υποχωρήσει πλήρως ο πυρετός για ένα 24ωρο χωρίς χρήση αντιπυρετικών και δεν υπάρχουν άλλα συμπτώματα ή τα συμπτώματα βελτιώνονται, η καραντίνα διακόπτεται. Σε αντίθετη περίπτωση παρατείνεται. Από τη λήξη της απομόνωσης και για τουλάχιστον άλλες πέντε ημέρες είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2).

Σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα εντός σχολικού πλαισίου, μαθητές και εκπαιδευτικοί διενεργούν δύο self tests την πρώτη και την τέταρτη ημέρα μετά την επαφή και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής προστασίας για 10 ημέρες. Τα τεστ θα διατίθενται δωρεάν από τα σχολεία. Ομως, σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα εκτός σχολείου, οι εμβολιασμένοι μαθητές επιστρέφουν κανονικά στο σχολείο, διενεργούν self test την πέμπτη ημέρα με δική τους δαπάνη και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής προστασίας για άλλες δέκα ημέρες. Το ίδιο ισχύει και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, με τη διαφορά ότι αυτοί θα πρέπει να διενεργήσουν rapid test. Σε καραντίνα πέντε ημερών τίθενται οι μη εμβολιασμένοι μαθητές και εκπαιδευτικοί. Την πέμπτη ημέρα διενεργούν self και rapid test, αντιστοίχως, και εφόσον είναι αρνητικό επιστρέφουν στο σχολείο κάνοντας χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας για τουλάχιστον άλλες πέντε ημέρες.

Χθες ανακοινώθηκαν 30 θάνατοι, ενώ διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 235 ασθενείς.

Τέλος, στα πανεπιστήμια, ΙΕΚ και κολέγια, οι μη εμβολιασμένοι καθηγητές διενεργούν ένα rapid test την εβδομάδα με δικό τους κόστος και οι μη εμβολιασμένοι φοιτητές / καταρτιζόμενοι / σπουδαστές δεν υποχρεούνται να υποβάλλονται σε τακτικούς ελέγχους.

Εν τω μεταξύ, χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.665 επιβεβαιωμένα εργαστηριακά περιστατικά COVID-19 στη χώρα μας, αριθμός χαμηλός σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, που δικαιολογείται ωστόσο από την απεργία της Πρωτομαγιάς. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 30, ενώ από την έναρξη της πανδημίας έως χθες είχαν καταγραφεί 29.205 θάνατοι. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 235 ασθενείς, ενώ χθες δηλώθηκαν και 138 νέες εισαγωγές ασθενών με κορωνοϊό στα νοσοκομεία της επικράτειας.