Εκατό συμφωνίες με ΑΕΙ των ΗΠΑ

Φοιτητές του ΕΜΠ θα σπουδάζουν και στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν των ΗΠΑ και θα παίρνουν πτυχίο από τα δύο ιδρύματα, το Μετσόβιο και το αμερικανικό. Ανάλογο πρόγραμμα σχεδιάζεται με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι φοιτητές θα μπορούν να ταξιδεύουν στην Καλιφόρνια για σπουδές ενός χρόνου κάνοντας παράλληλα και πρακτική άσκηση σε εταιρείες του Λος Αντζελες. Θερινά σχολεία και μικρής διάρκειας προγράμματα θα οργανωθούν στη Λήμνο, ενώ το αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα της Νομικής ΑΠΘ «διεκδικείται» από πέντε αμερικανικά πανεπιστήμια. Πάνω από 100 «διαφόρων τύπων» συμφωνίες, όπως αναφέρθηκε στην «Κ» από στελέχη του υπουργείου Παιδείας και των πανεπιστημίων, «έκλεισαν» τα ελληνικά ΑΕΙ κατά το πρόσφατο ταξίδι εκπροσώπων 30 αμερικανικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Στις συναντήσεις που είχαν οι δύο πλευρές παρουσιάστηκαν οι τομείς ενδιαφέροντος κάθε ΑΕΙ αλλά και τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, όπως η κάλυψη των διδάκτρων των Ελλήνων φοιτητών στις ΗΠΑ και η εύρεση στέγης των Αμερικανών στα νησιά του Αιγαίου και στις περιοχές που ανθεί το Airbnb!

Μόνο ενδεικτικά μπορούν να καταγραφούν οι επιμέρους συνεργασίες των 30 αμερικανικών ιδρυμάτων με τις σχολές και τα τμήματα των 23 ελληνικών ΑΕΙ, τις οποίες ομαδοποιούν, με κριτήριο τον βαθμό δυσκολίας τους, σε τρία επίπεδα: τα «εύκολα» θερινά σχολεία και μικρής διάρκειας προγράμματα. Τα μέτριας δυσκολίας, κοινά μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Και τα δυσκολότερα όλων, τα κοινά προπτυχιακά προγράμματα.

Δύσκολα αποτυπώνεται ο ενθουσιασμός του Γιάννη Παπαπολυμέρου, κοσμήτορος στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τις συμφωνίες της σχολής του με ΕΜΠ και Πανεπιστήμιο Πατρών. «Η συμφωνία μας θα προσφέρει τη δυνατότητα οι φοιτητές του ΕΜΠ μετά την ολοκλήρωση του 4ου έτους στην Αθήνα να κάνουν το 5ο έτος στο Μίσιγκαν. Θα λαμβάνουν πτυχίο και από τα δύο ιδρύματα», παρατηρεί στην «Κ» ο κ. Παπαπολυμέρου. «Παράλληλα, θα οργανώσουμε διδακτορικά με συνεπιβλέποντες καθηγητές των δύο ΑΕΙ, και οι υποψήφιοι διδάκτορες –Αμερικανοί και Ελληνες– θα μοιράζουν τον χρόνο σπουδών σε Μίσιγκαν και ΕΜΠ. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για τους φοιτητές;» τονίζει στην «Κ» ο πρύτανης του ΕΜΠ Ανδρέας Μπουντουβής. Η μορφή αυτή συνεργασίας επιτρέπει, όπως εξηγεί στην «Κ» ο πρόεδρος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Αλέξανδρος Κατσαούνης, που προχωράει σε ανάλογη συνεργασία με το Μίσιγκαν, να βρεθούν κεφάλαια ή υποτροφίες μέσω ελληνικών ιδρυμάτων που θα καλύψουν τα έξοδα για το μεταπτυχιακό έτος σπουδών των Ελλήνων στις ΗΠΑ. Και αυτό διότι οι σπουδές μηχανικού στο Μίσιγκαν είναι τετραετείς και στην Ελλάδα πενταετούς διάρκειας. «Οι φοιτητές μας θα πάρουν ένα πτυχίο μάστερ από το Μίσιγκαν και ένα πτυχίο integrated master από το Παν. Πατρών», προσθέτει ο Νίκος Αβούρης, κοσμήτωρ της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών.

Το αγγλόφωνο τριετές προπτυχιακό πρόγραμμα της Νομικής ΑΠΘ «διεκδικείται» από πέντε αμερικανικά πανεπιστήμια!

«Με το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα θα έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα για τη ναυτιλία, στη Χίο. Με το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι θα επικυρώσουμε τη συνεργασία μας σε προγράμματα πάνω στις νέες μορφές εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, αφού μελετήσουμε το θέμα των διδάκτρων. Στη Λήμνο θα οργανώσουμε πρόγραμμα σε θέματα τροφίμων και διατροφής και δη μεσογειακής δίαιτας», σημειώνει στην «Κ» η πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Χρυσή Βιτσιλάκη. Σύμφωνα με την ίδια, ζήτημα είναι η διαμονή των φοιτητών στα νησιά, το οποίο θα καλυφθεί από τις νέες φοιτητικές εστίες του ιδρύματος.

Βιοϊατρική και ενέργεια

Τα στελέχη ενός ακόμη ακριτικού ελληνικού ΑΕΙ, του Δυτικής Μακεδονίας, «ωρίμασαν» τη συνεργασία του με αμερικανικά ΑΕΙ κατά την πρόσφατη επίσκεψη των εκπροσώπων τους στην Κοζάνη. Οπως ανέφερε στην «Κ» ο πρύτανης Θεόδωρος Θεοδουλίδης, θα προχωρήσουν σε ερευνητική συνεργασία σε θέματα βιοϊατρικής με το Πανεπιστήμιο του Τέξας, ενώ με το Πανεπιστήμιο του Κεντάκι θα συνεργαστούν σε θέματα ενεργειακής μετάβασης, από την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα σε καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες, τα οποία απασχολούν τις δύο περιοχές. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συνεργασία για ανταλλαγή μαθημάτων. Φοιτητές από το Δυτικής Μακεδονίας και το Κεντάκι θα μπορούν να παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα που διδάσκονται μεν στο άλλο ΑΕΙ αλλά όχι στο δικό τους. «Η αξιοποίηση του προσωπικού είναι σημαντική παράμετρος με δεδομένες τις ελλείψεις, ενώ οι φοιτητές μας θα εξοικειώνονται από τη διδασκαλία μαθημάτων σε ένα γνωστό ξένο ΑΕΙ», λέει ο κ. Θεοδουλίδης.

Στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο αγγλόφωνο πρόγραμμα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2023, αλλά μάλλον θα καθυστερήσει, για… καλό σκοπό. Οπως ανέφερε στην «Κ» ο κοσμήτωρ της Σχολής Παναγιώτης Γκλαβίνης, έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός για ένα αγγλόφωνο τριετές προπτυχιακό πάνω στις διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές με δίδακτρα. Η επίσκεψη των Αμερικανών προσέφερε την ευκαιρία να συζητηθεί το ενδεχόμενο το τριετές πρόγραμμα να γίνει κοινό (joint degree) με κάποιο ίδρυμα των ΗΠΑ. Δηλαδή το αμερικανικό ίδρυμα να στέλνει φοιτητές στην Ελλάδα. Ενδιαφέρθηκαν τα Πανεπιστήμια Ντέλαγουερ, Γουάντενερ, Ρότζερ Γουίλιαμς, Πρίνστον και Κολούμπια!

Ανταλλαγές φοιτητών χωρίς δίδακτρα σε Ν. Καλιφόρνια, Γέιλ

Η Ελληνοαμερικανίδα Κέλι Γκούλις είναι στέλεχος του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας και στενή συνεργάτις του Γιάννη Γιώρτσου, κορυφαίου επιστήμονα της χημικής μηχανικής και κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών στο ίδιο ΑΕΙ. Η κ. Γκούλις ήλθε στην Αθήνα, και μιλώντας στην «Κ» ανέφερε ότι ήδη έχουν προχωρήσει οι επαφές για συνεργασία με το ΕΜΠ, ενώ αναζητείται φόρμα και με το Πολυτεχνείο Κρήτης για ανταλλαγές φοιτητών. «Για τα προπτυχιακά μαθήματα οι Ελληνες δεν θα πληρώσουν δίδακτρα, ενώ εάν παραμείνουν έναν επιπλέον χρόνο στις ΗΠΑ μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση σε εταιρεία του Λος Αντζελες», πρόσθεσε. Η εργασία, ακόμη και η διδασκαλία μαθημάτων για τους φοιτητές διδακτορικού, είναι μία λύση για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης στις ΗΠΑ, που είναι ιδιαίτερα υψηλά συγκριτικά και με το κόστος ζωής και απολαβών στην Ελλάδα. Επίσης, αναζητούνται υποτροφίες για την κάλυψη των διδάκτρων που κυμαίνονται από 35.000 έως 60.000 δολάρια τον χρόνο, σε πολιτειακά και ιδιωτικά ΑΕΙ.

Πάντως, όπως δήλωσε στην «Κ» η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η συμφωνία του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Γέιλ για ανταλλαγή φοιτητών άνευ διδάκτρων, η οποία ολοκληρώθηκε ανάμεσα στα δύο ΑΕΙ και θα ξεκινήσει άμεσα, θα αποτελέσει «πιλότο» για τα υπόλοιπα ελληνικά ΑΕΙ να βρουν τρόπους για εξεύρεση πόρων. Ο Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, προσθέτει στην «Κ» ότι «η συμφωνία με το Γέιλ αφορά 20 φοιτητές κατ’ έτος. Η ανταλλαγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπόνηση έρευνας ή/και για παρακολούθηση μαθημάτων με πιστωτικές μονάδες. Θα εκδοθεί επίσημη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και πιστοποίησης για τα μαθήματα με πιστωτικές μονάδες». Ταυτόχρονα έχει ήδη επιτευχθεί η συμμετοχή των καθηγητών του Γέιλ σε ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό στις περιβαλλοντικές επιστήμες και στη δημόσια υγεία, το οποίο θα ξεκινήσει στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο 2023. Επίσης, έχει αναπτυχθεί το στρατηγικό σχέδιο και η οργανωτική διάρθρωση Κοινού Κέντρου Αριστείας μεταξύ Γέιλ και ΕΚΠΑ και πρέπει να ιδρυθεί η νομική οντότητα. Ευρύτερα, το επόμενο διάστημα θα εξειδικευθούν οι συνεργασίες που σχεδιάστηκαν από τις προσωπικές επαφές που είχαν οι καθηγητές των δύο πλευρών. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των 30 αμερικανικών ΑΕΙ –στην αμερικανική αποστολή στην Ελλάδα μετείχαν συνολικά περίπου 80 άτομα– θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους καθηγητές που δεν ήλθαν, για τυχόν συνεργασία στον τομέα τους με κάποια ελληνική σχολή. «Ουσιαστικά όλα ξεκινούν από τις προσωπικές σχέσεις που υπάρχουν. Θα χρειαστεί φυσικά ένας χρόνος ώσμωσης. Στα αμερικανικά πανεπιστήμια εργάζονται πολλοί Ελληνες καθηγητές και ερευνητές, η παρουσία των οποίων αποτελεί ένδειξη της ποιότητας της δουλειάς που γίνεται στην Ελλάδα», δήλωσε στην «Κ» ο Κωνσταντίνος Λυκέτσος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη.

Η δράση Study in Greece θα μετεξελιχθεί σε εταιρεία, με έργο την προβολή των ελληνικών ΑΕΙ και τη μετατροπή της Ελλάδας σε διεθνή εκπαιδευτικό πόλο.

Από την ελληνική πλευρά βέβαια, αρωγός στην προσπάθεια θα είναι η δράση Study in Greece (SiG), επίσημος φορέας για την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των ελληνικών ΑΕΙ. Η δράση θα μετεξελιχθεί σε εταιρεία των πανεπιστημίων, με τη σχετική απόφαση να λαμβάνεται, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», στη Σύνοδο των Πρυτάνεων των ελληνικών ΑΕΙ στα μέσα Δεκεμβρίου. Οπως ανέφερε στην «Κ» ο Χρήστος Μιχαλακέλης, καθηγητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικά υπεύθυνος της δράσης Study in Greece, «η εταιρεία θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα έχει ως στόχο την προώθηση και υποστήριξη της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων, καθώς και την προβολή του έργου τους στο εξωτερικό, με στόχο την ανάπτυξη και διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των ακαδημαϊκών κοινοτήτων Ελλάδας και εξωτερικού και την εν γένει εγκαθίδρυση της Ελλάδας ως διεθνούς εκπαιδευτικού πόλου. Ετσι, η εταιρεία θα φέρνει σε επαφή τα ενδιαφερόμενα μέλη και θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη, προκειμένου να υλοποιούνται με επιτυχία οι διεθνείς συνεργασίες των ελληνικών ΑΕΙ».

Ενας από τους ιδιαίτερα ένθερμους υποστηρικτές της συνεργασίας των αμερικανικών με τα ελληνικά ιδρύματα, εμφανίστηκε να είναι ο Τόμας Βόις από τη σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Ο κ. Βόις μιλώντας σε Ελληνες πανεπιστημιακούς για τη χώρα μας τόνισε: «This is the place to be».