Μηχανογραφικό: Δηλώνω θεωρητικά, βγαίνω λογιστής – «Παράδοξα» τμήματα ανά πεδίο

Δεν λείπουν τα τμήματα στο μηχανογραφικό δελτίο των Πανελλαδικών Εξετάσεων που επιτρέπουν στους υποψηφίους των ΑΕΙ να επιλέξουν… out of the box. Δηλαδή, παράλληλα με τα τμήματα στα οποία προσανατολίζονται να δηλώσουν και τμήματα που δεν σχετίζονται με τον κυρίαρχο επαγγελματικό προσανατολισμό του επιστημονικού πεδίου που έχουν επιλέξει. «Για παράδειγμα, πόσοι γνωρίζουν ότι μπορούν να γίνουν κοινωνικοί λειτουργοί και κοινωνιολόγοι έχοντας επιλέξει το πεδίο των οικονομικών επιστημών, και οικονομολόγοι από τη θεωρητική κατεύθυνση που συνήθως επιλέγουν όσοι θέλουν να γίνουν νομικοί, φιλόλογοι, ιστορικοί;», ανέφερε στην «Κ» η κ. Ελένη Αλπανίδου, σύμβουλος σταδιοδρομίας στην εταιρεία Orientum, με τη συνδρομή της οποίας η «Κ» καταγράφει «παράδοξα» τμήματα ανά επιστημονικό πεδίο. Ας δούμε ειδικότερα:

• Tο 1ο επιστημονικό πεδίο (ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών) ταυτίζεται με τη νομική, την ψυχολογία, τη φιλολογία κ.λπ. Ωστόσο υπάρχουν τμήματα από τα οποία οι υποψήφιοι μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όχι και τόσο παραδοσιακά για τη θεωρητική κατεύθυνση, και να ασχοληθούν με το πεδίο της οικονομίας και της πληροφορικής. Οι απόφοιτοι των τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των Πανεπιστημίων Πειραιώς και Μακεδονίας, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Σπουδών Παντείου, της Δημόσιας Διοίκησης Παντείου, και των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και να εργαστούν ως οικονομολόγοι/λογιστές. Επίσης, οι πτυχιούχοι του τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ορίζονται ως πτυχιούχοι πολιτισμικής πληροφορικής και εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) 86 Πληροφορικής.

• Για το 2ο επιστημονικό πεδίο (θετικών και τεχνολογικών επιστημών) οι υποψήφιοί του πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να γίνουν οικονομολόγοι, εφόσον μπορούν να δηλώσουν τα δύο οικονομικά τμήματα του Παν. Πειραιώς, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, και Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. Το τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Παν. Πειραιώς, και το Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Παν. Αιγαίου δίνουν επίσης τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

• Στο 3ο επιστημονικό πεδίο (υγείας και ζωής) δημοφιλή είναι τα τμήματα ιατρικής, βιολογίας και των παραϊατρικών επαγγελμάτων. Ωστόσο, όσοι υποψήφιοι δείχνουν ενδιαφέρον και για τον τομέα της τεχνολογίας, το τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Παν. Δυτικής Αττικής συνδυάζει τη μηχανική και τη βιοϊατρική τεχνολογία, ενώ το τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Παν. Θεσσαλίας εντάσσει τους αποφοίτους του στον κλάδο Π.Ε. 86 Πληροφορικής.

• Στο 4ο επιστημονικό πεδίο (οικονομίας και πληροφορικής) τα τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου και του Δημοκριτείου Θράκης (ΔΠΘ) δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα κοινωνιολόγου και οι απόφοιτοι εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε. 78 Κοινωνικών Επιστημών. Από τα τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ και Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Από τα τμήματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΔΠΘ οι πτυχιούχοι εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στον κλάδο των δασολόγων, ενώ από το τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Επίπλου του Παν. Θεσσαλίας μπορούν να εργαστούν στον σχεδιασμό και στην κατασκευή επίπλου. Σημαντική προοπτική δίνουν τα πολυτεχνικά τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ΔΠΘ, εφόσον οι απόφοιτοί τους έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) στην κατηγορία μηχανολόγων μηχανικών.

460 τμήματα συνολικά

Σε μόνο μία προσθήκη στο μηχανογραφικό δελτίο του 2022 θα πρέπει να υπολογίζουν οι τελειόφοιτοι και οι απόφοιτοι λυκείου που θα μετάσχουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, θα λειτουργήσει τμήμα Ψυχολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Με τα δεδομένα του 2022, 148 τμήματα περιλαμβάνονται στο 1ο επιστημονικό πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, 249 στο 2ο πεδίο (των θετικών σπουδών), 148 στο 3ο πεδίο (σπουδών υγείας) και 175 τα τμήματα στο 4ο πεδίο (οικονομίας – πληροφορικής. Συνολικά στο μηχανογραφικό του 2022 περιελήφθησαν 460 τμήματα, ορισμένα σε περισσότερα του ενός πεδία. Ως προς τον αριθμό εισακτέων στα πανεπιστήμια, θα έχει ανακοινωθεί έως τα τέλη Μαΐου. Ηδη πάντως, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 850 θα είναι οι θέσεις φέτος για τις Σχολές Αστυφυλάκων (από 730 πέρυσι) και 100 (από 117 πέρυσι) για τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Από τις 100 θέσεις, οι 60 θα δοθούν σε ιδιώτες και οι 40 σε αστυνομικούς. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών θα καλύπτεται από τους υποψηφίους της γενικής κατηγορίας.