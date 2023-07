Ρόδος: Ενα σχολείο που… έρχεται από το μέλλον

Η άνοιξη είθισται να είναι η εποχή της αισιοδοξίας, η απαρχή μίας περιόδου που μας οδηγεί στο θέρος – μία στιγμή ελπίδας. Πριν από τρία χρόνια, το τόσο κοντινό, μα πλέον τόσο μακρινό 2020, η άνοιξη έμοιαζε σκοτεινή και δυστοπική – μπροστά μας το πεδίο ήταν άγνωστο καθώς ένας πρωτοεμφανιζόμενος ιός προκαλούσε την πανδημία του Covid που θα καθήλωνε τον πλανήτη.

Στις 12 Μαρτίου του 2020, η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει να κλείσει τα πάντα – άρχιζε η πρώτη καραντίνα, την οποία συνόδευε ένα πολλαπλό κύμα αγωνίας και αβεβαιότητας για το τι μέλλει γενέσθαι. Μπροστά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, ελάχιστοι ήταν έτοιμοι να αντεπεξέλθουν άμεσα – το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας έπρεπε να αποδυθεί σε έναν άνευ προηγουμένου αγώνα δρόμου προκειμένου να εφαρμοστεί η τηλεκπαίδευση. Ένα εγχείρημα δύσκολο και απαιτητικό.

Σε ένα σχολείο στη Ρόδο, τα πράγματα εκείνο το βαρύ πρωινό κύλησαν διαφορετικά. Οι μαθητές όλων των τάξεων, άνοιξαν τον υπολογιστή του σπιτιού τους, πήγαν στο ημερολόγιο μιας ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας, βρήκαν αναρτημένο το ωρολόγιο πρόγραμμα, αυτοστιγμεί άρχισε η τηλεκπαίδευση κι όλα κύλησαν ομαλά.

Το «Ροδίων Παιδεία» ήταν ήδη έτοιμο, όχι διότι κάποιος είχε οξεία δυνατότητα πρόβλεψης ή διαχείρισης μελλοντικού ρίσκου – απλώς από την ίδρυση του, πριν από 20 χρόνια, μία παρέα εκπαιδευτικών, που τότε έκανε το όνειρο της πράξη, επένδυσε στις σύγχρονες δυνατότητες της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός για αυτούς ήταν ιδρυτική πυξίδα – δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους παλαιότερους εργαζόμενους του σχολείου είναι ο IT manager, ο οποίος φτιάχνει διαρκώς εφαρμογές που στοχεύουν στην εκμηδένιση της γραφειοκρατίας -άρα του χαμένου χρόνου- και της διασφάλισης ότι όλα κυλάνε απλά και λειτουργικά. Ως εκ τούτου, το σχολείο ήταν έτοιμο από πριν.

«Το πρώτο σχολείο που άρχισε την τηλεκπαίδευση»

«Την περίοδο της απαγόρευσης της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων, είχαμε σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα εξ αποστάσεως μαθημάτων, καλύπτοντας το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος. Μάλιστα, τα μαθήματα ξεκίνησαν την Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 και συνεχίστηκαν απρόσκοπτα όλη την περίοδο κατά την οποία τα σχολεία παρέμειναν κλειστά. Το σχολείο μας υπήρξε το πρώτο ανά την επικράτεια που ξεκίνησε τόσο νωρίς τα εξ αποστάσεως μαθήματα. Αυτή η δυνατότητα ήταν απόρροια της κατάλληλης προετοιμασίας που είχε προηγηθεί και της εξοικείωσης των εκπαιδευτικών και των μαθητών με τη χρήση των εργαλείων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», λέει ο γενικός διευθυντής και εκ των ιδρυτών του σχολείου, Κυριάκος Κυριακούλης.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί εδώ και χρόνια αξιοποιούν τα εργαλεία της Microsoft, έχουν ψηφιακά τετράδια, άρα υπήρχαν οι βάσεις.

«Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Τeams, το πρωί της πρώτης ημέρας της καραντίνας άνοιξαν τον υπολογιστή του σπιτιού τους, πήγαν στο ημερολόγιο της εφαρμογής και υπήρχε ήδη το ωρολόγιο πρόγραμμα», υπογραμμίζει ο διευθυντής του Λυκείου και εκπαιδευτικός πληροφορικής, Ευριπίδης Αναγνωστάκης.

Microsoft Showcase Shool: Μέρος μιας παγκόσμιας κοινότητας

Ο νέος υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο του, δήλωσε ότι «θα γίνει το πρώτο πλήρως ψηφιακό υπουργείο, με απλούστευση γραφειοκρατικών διαδικασιών, που δεν θα σας ταλαιπωρεί».

Στο «Ροδίων Παιδεία», ακούγοντας αυτές τις δηλώσεις, χαμογέλασαν καθώς νιώθουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι στη φύση τους – δεν είναι τυχαίο ότι από το σχολικό έτος 2022-2023, αναγνωρίζονται ως Microsoft Showcase School κι ανήκουν σε μία παγκόσμια κοινότητα που αριθμεί 417 σχολεία.

«Είμαστε περήφανοι που έχουμε επιλεγεί από τη Microsoft ως ένα σχολείο-πρότυπο. Αυτή η διάκριση μάς εντάσσει στην ελίτ των MS Showcase Schools από περίπου 70 χώρες. Είμαστε ένα από τα 4 σχολεία στην Ελλάδα με αυτήν την ιδιότητα», δήλωσε ο διευθυντής του Γυμνασίου Μάριος Χατζημιχάλης.

Τα MS Showcase Schools ξεχωρίζουν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό που προωθούν και -όπως τόνισαν οι ιθύνοντες του σχολείου- «δημιουργούν μαθησιακές εμπειρίες για όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές, αξιοποιώντας αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας, καλές πρακτικές και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα».

Η κάρτα των μαθητών και μια σειρά εφαρμογών

Ο Σπύρος Ατσικνούδας είναι ο -επί 19 έτη- ΙΤ manager του σχολείου. Μία από τις καινοτόμες δημιουργίες του είναι η κάρτα που διαθέτει κάθε μαθητής και αξιοποιεί στο εστιατόριο και στο κυλικείο του σχολείου. Αυτή η εφαρμογή τρέχει από το 2018 – οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να φορτώσουν χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό στην κάρτα κι ο κάθε μαθητής να την αξιοποιεί για τις αγορές του.

Η καινοτομία, ωστόσο, δεν τελειώνει εκεί. Με κάθε χρήση της κάρτας, ο γονέας λαμβάνει email με τις λεπτομέρειες της αγοράς, ενώ σε περίπτωση που ο μαθητής έχει διατροφικές ιδιαιτερότητες, ο γονέας έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει και μέσω της κάρτας να μπλοκάρεται η αγορά σε περίπτωση που ο μαθητής παραγγείλει κάτι που δεν πρέπει (π.χ. είναι αλλεργικός στη λακτόζη).

Στο «Ροδίων Παιδεία» είναι περήφανοι για την κάρτα αυτή, καθώς -όπως λένε- μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μαθητική ταυτότητα, ενώ την περίοδο την πανδημίας αξιοποιήθηκε προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος στην πύλη και στα σχολικά λεωφορεία για το αν είναι το τεστ covid ήταν θετικό ή αρνητικό.

Ο κ. Ατσικνούδας τόνισε ότι ο βασικός στόχος είναι να «εξυπηρετούμε γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά χωρίς να υπάρχει η παρέμβαση από πολλά άτομα», με άλλα λόγια να απομειώνεται η γραφειοκρατία και ο περιττός χαμένος χρόνος.

Ο ίδιος είχε φτιάξει μια πλατφόρμα -το 2018- για να διευκολύνονται οι συναντήσεις γονέων και κηδεμόνων. «Πρόκειται για εφαρμογή που χρησιμοποιούμε στις ενημερωτικές συναντήσεις γονέων με τους εκπαιδευτικούς. Οι συναντήσεις γίνονται οργανωμένα, με μηδενικούς χρόνους αναμονής».

Μιλώντας με τους ανθρώπους του σχολείου, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν μία… εχθρική διάθεση απέναντι στον άνευ λόγου χαμένο χρόνο. Μεταξύ άλλων έχουν δημιουργήσει μια εφαρμογή την οποία αξιοποιούν οι εκπαιδευτικοί για οργανώνουν τις εκδηλώσεις τους. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά. «Με ένα κουμπί μπορείς να ενημερώσεις όλα τα τμήματα τι πρέπει να κάνουν», μας λέει ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου κ. Διονύσης Σπανόπουλος.

«Για το πρόγραμμα της εβδομάδας έχουμε άλλη εφαρμογή», μας λέει η μαθηματικός Σταυρούλα Αρνιθενού, και εξηγεί: «Είναι ένα εσωτερικό social media, δικό μας, το οποίο αξιοποιούμε για real time επικοινωνία, για όποια πληροφορία θέλουμε, για οτιδήποτε.

Υπάρχει επίσης η RP ατζέντα, μια πλατφόρμα δικής τους κατασκευής. Αν ένας εκπαιδευτικός ή μαθητής θέλει να ανεβάσει κάτι στα social media και στην εφημερίδα του σχολείου, αναρτά εκεί τη δράση του (μία φωτογραφία, μία περιγραφή), αυτό πάει απευθείας στους υπεύθυνους, διαμορφώνεται ένα ημερολόγιο και κατόπιν ανεβάζουν περιεχόμενο στα social media και στο ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου.

Και οι εφαρμογές συνεχίζονται: «Το e-tickets μας βοηθά ώστε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, για παράδειγμα ένας σπασμένος σωλήνας, και το δει κάποιος εκπαιδευτικός, στέλνει άμεσα ενημέρωση στον υπεύθυνο συντήρησης, ανεβάζοντας ακόμα και φωτογραφία ώστε να επιλυθεί άμεσα», λέει ο φυσικός και διευθυντής οργάνωσης και Διοίκησης του σχολείου, Βλάσης Τσίννας.

Ο ίδιος αναφέρει ότι «υπάρχει και ο “Συνδετήρας“, που είναι το ΜΜΕ του σχολείου, το οποίο τρέχει δημοσιογραφική ομάδα μαθητών με επικεφαλής έναν καθηγητή φιλόλογο. Και σε αυτή την περίπτωση αξιοποιείται η αιχμή της τεχνολογίας, καθώς η επικοινωνία είναι σύγχρονη και κυρίως ασύγχρονη μέσω των εργαλείων της Microsoft, όπως το OneNote και το Teams. Για παράδειγμα, ακόμα και μία ομάδα παιδιών μπορεί να δουλέψει ταυτόχρονα πάνω στο ίδιο αρχείο».

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου, Σταυρούλα Μαράντου, αναφέρει: «Σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα οι γονείς του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου ενημερώνονται εύκολα και γρήγορα για τις καθημερινές δράσεις, τις εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές εκδρομές, την πρόοδο των παιδιών τους μέσω περιγραφικής αξιολόγησης, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σε όλα τα μαθήματα, την καθημερινή διατροφή τους και διάθεση, την ώρα που ανέβηκαν στο σχολικό λεωφορείο αλλά και την άφιξή τους στο σχολείο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο γονέας να έχει μια πλήρη εικόνα για την καθημερινότητα του παιδιού του».

One to one: Ενα νέο μοντέλο διδασκαλίας

Μία από τις τρέχουσες καινοτομίες του «Ροδίων Παιδεία» είναι το μοντέλο διδασκαλίας “One to One Devices and Learning”, που ξεκίνησε εφέτος από την Α’ Γυμνασίου και αφορά σε εντός της τάξης διδασκαλία, με τη χρήση προσωπικού υπολογιστή με αυξημένες δυνατότητες από κάθε μαθητή.

Η επιδίωξη είναι οι μαθητές να φτάσουν στη γνώση μέσω μιας διαδικασίας που εμπεριέχει ατομική προσπάθεια και αλληλεπίδραση εντός της τάξης. Με τον τρόπο αυτό «ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά με το εκπαιδευτικό υλικό, ο εκπαιδευτικός να αλληλεπιδρά καλύτερα με τους μαθητές και οι μαθητές μεταξύ τους».

Ο κ. Χατζημιχάλης εξηγεί τη μέθοδο με ένα παράδειγμα: «Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα βίντεο που αφορά στη μάχη του Μαραθώνα, και με βάση αυτό καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις του εκπαιδευτικού. Τι διαφορετικό προσφέρει αυτό το μοντέλο διδασκαλίας; Το βίντεο δεν προβάλλεται από μία κοινή οθόνη. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδεχομένως κάποιοι μαθητές να ξεχαστούν, να αφαιρεθούν, να χαθεί η ροή με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν και να απομονωθούν».

«Οι μαθητές παρακολουθούν με τα ακουστικά τους, τρέχουν όσες φορές θέλουν το βίντεο, το επανεξετάζουν, ασχολούνται όσο χρειαστεί. Το μοντέλο διδασκαλίας σέβεται το μαθησιακό προφίλ κάθε παιδιού και τον χρόνο με τον οποίο προσεγγίζει το υλικό. Τα παιδιά γίνονται πιο προσεκτικά καλλιεργούν δεξιότητες, όπως να μαθαίνουν να αξιοποιούν πηγές. Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε την καθολική συμμέτοχή τους. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο εκπαιδευτικός έχει άμεση επαφή με κάθε μαθητή, και το προϊόν που παράγει. Μπορεί να παρεμβαίνει, άμεσα, να διορθώνει αν χρειαστεί, να προτείνει πηγές, να κατευθύνει αποτελεσματικά όταν είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνει. Όλα αυτά διαδραματίζονται στον φυσικό χώρο εκπαίδευσης», υπογραμμίζει ο διευθυντής του Γυμνασίου.

Σημειώνεται ότι από τη σχολική χρονιά 2018-19 τρέχουν το ψηφιακό τετράδιο «OneNote», μία εφαρμογή που περιλαμβάνει τα ψηφιακά τετράδια μαθητών για εξατομικευμένη μάθηση.

Ο εκπαιδευτικός εκεί έχει το υλικό των μαθημάτων του για να το μοιράζεται άμεσα με τους μαθητές του. Διαθέτει, επίσης, έναν διαδικτυακό κοινόχρηστο πίνακα – όπου σημειώνει με τη γραφίδα του.

«Διδάσκουμε και διά του παραδείγματος»

Ο Γενικός Διευθυντής του σχολείου, Κυριάκος Κυριακούλης, τόνισε ότι η δημιουργία αυτού του σχολείου ήταν ένα «όνειρο παιδιόθεν» και όταν το πλήρωμα του χρόνου έφτασε, «πέντε άνθρωποι με συναντίληψη, πολύ δεμένοι μεταξύ μας, ανοίξαμε ένα σχολείο», στο οποίο οι βασικοί άξονες είναι δύο: Το καλό κλίμα και η λειτουργικότητα. «Θέλουμε να διδάσκουμε και διά του παραδείγματος».

Η διοίκηση του σχολείου προτάσσει τη διάθεση της να επενδύει συνεχώς στο καλό κλίμα και να βοηθά τους ανθρώπους να εξελίσσονται.

«Αξιολογούμαστε διαρκώς οι πάντες» λέει ο κ. Κυριακούλης και σημειώνει «γι’ αυτό συνεργαστήκαμε με την Culture Amp, μια πολυεθνική εταιρεία εγνωσμένης αξίας, προκειμένου να μετρηθεί το εργασιακό κλίμα και η κουλτούρα και να αξιολογηθούν οι συντονιστές, διευθυντές και άτομα σε θέσεις ηγεσίας – μία πρακτική που θα παγιωθεί. Στις ανώνυμες έρευνες κλίματος και κουλτούρας, οι εργαζόμενοι από τις μετρήσεις απέδειξαν ότι διαθέτουν αφοσίωση, δέσμευση, υψηλό βαθμό εμπλοκής και αλληλεπίδραση που υπερβαίνει κατά 10 μονάδες τον αντίστοιχο μέσο όρο Education Management της Ευρώπης».

Ο κ. Κυριακούλης προσθέτει: «Χωρίς αξιολόγηση, όποιο πρόγραμμα κι αν κάνεις είναι σπατάλη. Αυτή την κουλτούρα την έχουμε εφαρμόσει από την 1η ημέρα».

«Αν θέλουμε να βοηθήσουμε την ίδια μας τη χώρα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η όποια ανάπτυξη ανάπτυξη συνάδει με το επίπεδο της εκπαίδευσης. Ερχόμαστε κάθε μέρα σε επαφή με νέα παιδιά, μας καταθέτουν τα όνειρα τους για ένα καλύτερο μέλλον, πρέπει να είμαστε τόσο καταρτισμένοι για να απογειώσουμε αυτά τα όνειρα, όχι να τα καταστρέψουμε», σημείωσε ο Βλάσης Τσίννας.

«Πρέπει να αποφευχθεί η φράση ότι “καλός είναι, θέλει πιο πολύ διάβασμα“. Από το νηπιαγωγείο ελέγχουμε τις δεξιότητες του μαθητή, ελέγχουμε όχι μόνο τις μαθησιακές δυνατότητες, αλλά και στοιχεία της προσωπικότητάς του μέσω της αλληλεπίδρασης με τους άλλους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς», συμπληρώνει ο κ. Κυριακούλης.

Ο κ. Τσίννας υπογραμμίζει το πόσο επικεντρωμένοι είναι στην αξιοποίηση της τεχνολογίας. «Παίρνουμε την εμπειρία του εξωτερικού και την προσαρμόζουμε στις δικές μας ανάγκες. Η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει απίστευτα την εκπαίδευση και έχει απεριόριστες δυνατότητες για να ετοιμάζουμε τους πολίτες του 21ου αιώνα».