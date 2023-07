Ρόδος: Εκτός ελέγχου η φωτιά σε τρία μέτωπα – Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Αλληλεγγύη από τους ντόπιους, ευγνωμοσύνη από τους τουρίστες

Τεράστιο και πρωτόγνωρο είναι το κύμα αλληλεγγύης και προσφοράς των κατοίκων του νησιού της Ρόδου προς τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας και τουρίστες που από χθες το βράδυ δραστηριοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή και βοήθησαν προκειμένου να στηθούν υποτυπωδώς οι χώροι που θα φιλοξενούσαν όσους ήταν σε ανάγκη.

Big round of applause for all the amazing volunteers in #Rhodes #rhodesfires that have helped us including this english speaker who lives locally and came to help and translate. Where are @jet2tweets and @easyJet? #jet2 #easyjet pic.twitter.com/LoyV14g8L4 — Muzzy Bee (@muzzybee123) July 23, 2023

Με τη βοήθεια εκατοντάδων εθελοντών που από την πρώτη στιγμή χθες βράδυ έδωσαν το παρών για να βοηθήσουν στο στήσιμο αλλά και στη λειτουργία αυτών των προσωρινών κέντρων φιλοξενίας, οι ξένοι τουρίστες είχαν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

4am we arrived to the school and the locals had food / water / sleeping bags ready for people - amazing! #Greece #Rhodes #rhodesfire #Greecewildfires pic.twitter.com/BOPcYuIfQn — ????.????ᶜ???????????????????? (@JMcMahon88_) July 23, 2023

Από νωρίς το πρωί, στο σημείο παρασχέθηκαν στους πυρόπληκτους φαγητά, φρούτα, χυμοί, νερά, όλα προσφορά συμπολιτών μας, ιδιωτών που άνοιξαν τις επιχειρήσεις τους και στείλανε όσα τρόφιμα μπορούσαν, ενώ μάλιστα έχουν ανοίξει σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ για την εξυπηρέτηση τους. Ήδη τα εν λόγω καταστήματα κατακλύζονται από συμπολίτες μας που σπεύδουν να τροφοδοτήσουν τις κοντινές τους περιοχές με τα αναγκαία.

Άγγλιδες τουρίστριες δηλώνουν εντυπωσιασμένες για το πόσο ομαλά κύλησαν όλα κατά την διάρκεια της επιχείρησης εκκένωσης και εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στους Έλληνες. Μπράβο σε όλους όσους παίρνουν μέρος σε αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια.????????????#φωτιες#Ροδος#Rhodes pic.twitter.com/kytc2NHLQx — Nikos Michael (@NikosMichael6) July 22, 2023

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεκάδες είναι και οι επιχειρηματίες που προσφέρουν μερίδες φαγητών στα εστιατόρια τους, και ακόμη χώρο να κοιμηθούν οι τουρίστες, ενώ ξενοδοχεία έχουν φιλοξενήσει σε κλιματιζόμενες αίθουσες τους πυρόπληκτους.

Queuing up for processing after an hours sleep on the floor, though grateful to our amazing Greek hosts who have kept us safe & calm. Travel co (lastminute) not so much. No comms at all.. #rhodes #wildfire pic.twitter.com/NleOzzWMy9 — Damo (@oxmanc) July 23, 2023

Δεκάδες είναι και οι συμπολίτες μας που από χθες διαθέτουν τα ίδια τους τα σπίτια προκειμένου να φιλοξενήσουν, να προσφέρουν ένα μπάνιο και έναν ύπνο σε όσους το έχουν ανάγκη.