Φωτιές: Πύρινη κόλαση από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο – Τα ενεργά μέτωπα

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή των Γλαφυρών Μαγνησίας, καίγοντας εκτάσεις χαμηλής βλάστησης και πουρνάρια στο Πεδίο Βολής του Στρατού και της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, βόρεια του Βόλου.

Η φωτιά που είχε δύο μέτωπα και πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων, μπήκε μέσα στο Πεδίο Βολής. Αμέσως έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τον Βόλο, πεζοπόρα τμήματα, δυνάμεις του Στρατού και δεκάδες υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Βόλου, ενώ από αέρος ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη tractors έδιναν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς που κάποια στιγμή κατευθυνόταν προς το χωριό Γλαφυρές.

Τηλεφωνική επικοινωνία με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της στη χώρα, η οποία πλήττεται από καταστροφικές πυρκαγιές.

Η φον ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της στο twitter, έγραψε πως «η Ελλάδα μπορεί πάντα να βασίζεται στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».

I called @KMitsotakis to express our full support for Greece, which is confronted with devastating forest fires and a heavy heat wave due to climate change.

Greece is handling this difficult situation with professionalism, putting emphasis on safely evacuating thousands of… https://t.co/WhQ3udTlX6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 23, 2023