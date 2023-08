Κομισιόν: Η φωτιά στον Εβρο είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Ε.Ε.

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι, ανταποκρινόμενη στις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της Ε.Ε., έχει ενεργοποιήσει μια μαζική επιχείρηση πυρόσβεσης από το rescEU στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, έχουν κινητοποιηθεί 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα, ένα ελικόπτερο, 407 πυροσβέστες και 62 οχήματα.

In addition, in response to this weekend’s explosion in Romania, 12 severe burn patients were… pic.twitter.com/dO0OW14r2x

Responding to the largest wildfires in EU history, we’ve activated a massive #rescEU operation in Greece.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της, η Κομισιόν αναφέρει μεταξύ άλλων ότι μέχρι στιγμής, πάνω από 81.000 εκτάρια έχουν καεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Αυτή η πυρκαγιά είναι η μεγαλύτερη στην Ε.Ε. από το 2000, όταν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρών (EFFIS) άρχισε να καταγράφει δεδομένα.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι από τότε που η Ελλάδα ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε., για δεύτερη φορά αυτό το καλοκαίρι, στις 20 Αυγούστου, η Ε.Ε. ανέπτυξε 11 πυροσβεστικά αεροπλάνα rescEU σταθμευμένα σε Κροατία, Κύπρο, Γαλλία Γερμανία, Ισπανία και Σουηδία, 1 ελικόπτερο Blackhawk από την Τσεχία, 407 πυροσβέστες και 62 οχήματα από Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Γαλλία Ρουμανία, Σερβία και Σλοβακία.

Επιπλέον, η δορυφορική χαρτογράφηση Copernicus της Ε.Ε. εξέδωσε 20 χάρτες των πληγεισών περιοχών. Η βοήθεια αυτή ακολουθεί την άμεση αντίδραση της Ε.Ε. στην προηγούμενη ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα. Τον περασμένο μήνα, ξεκίνησε μια συντονισμένη ανάπτυξη με 9 αεροπλάνα, 510 πυροσβέστες και 117 οχήματα για την αντιμετώπιση των κλιμακούμενων δασικών πυρκαγιών».

The biggest #rescEU aerial firefighting operation to date is happening right now in Greece, thanks to 🇨🇾🇸🇪🇩🇪🇨🇿🇭🇷🇫🇷🇪🇸.

In unity, our response against wildfires is stronger.#EUSolidarity #EUCivilProtection https://t.co/KzxE6fM6mS pic.twitter.com/fVQYlcTBOg

— European Commission (@EU_Commission) August 28, 2023