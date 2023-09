Κακοκαιρία Daniel: Δορυφορικές εικόνες από την πλημμυρισμένη περιοχή

Οι νέες εικόνες από δορυφόρο του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus, που συλλέγει στοιχεία για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η καταιγίδα Daniel.

Οι φονικές πλημμύρες που είχαν ως τραγική συνέπεια τον θάνατο δέκα ανθρώπων -άλλοι τέσσερις είναι αγνοούμενοι- έπληξαν ολόκληρες περιοχές στην κεντρική και στην ανατολική Ελλάδα, καταστρέφοντας υποδομές και περιουσίες.

Σύμφωνα με το Copernicus, σε κάποιες περιπτώσεις, οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών αντιστοιχούν, ως προς την ποσότητα του νερού που έπεσε -έως και 800 χιλιοστά βροχής- σε εκείνες που συνήθως καταγράφονται σε ένα ολόκληρο έτος.

#StormDaniel caused devastating flooding across central and eastern #Greece🇬🇷

Some regions received up to 800mm of rain in recent days – more than normally recorded in a whole year #Sentinel1🇪🇺🛰️ captured this image showing flooded areas near #Volos ⬇️#EMSR692 pic.twitter.com/BF4yo9UzXj

— Copernicus EU (@CopernicusEU) September 9, 2023