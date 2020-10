Με κάθε τρόπο

Μπορείς να κάνεις μια σημαντική έκθεση με μια ντροπιαστική αφορμή; Φυσικά, θα απαντήσουν οι υπεύθυνοι του Πράντο που διοργάνωσαν μια ολόκληρη έκθεση με απρόσκλητους επισκέπτες και τίτλο «Uninvited Guests. Episodes on Women, Ideology and the Visual Arts in Spain (1833-1931)». Θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Μαρτίου του 2021. EPA/EMILIO NARANJO