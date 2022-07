Μπορεί να φταίει η περιέργεια, μπορεί η πείνα. Στα σίγουρα όμως φταίει ο άνθρωπος. Η δασική υπηρεσία του Κοννέκτικατ έδωσε στην δημοσιότητα τις φωτογραφίες με το αρκουδάκι που το κεφάλι του είχε σφηνωθεί σε ένα πλαστικό βάζο από τα σκουπίδια που ψάχνουν για να φάνε κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Οι υπεύθυνοι κατάφεραν να αναισθητοποιήσουν το ζώο, να το καλοταΐσουν και να ξανασμίξει με την μητέρα του. Connecticut Department of Energy and Environmental Protection - Wildlife Division via AP)