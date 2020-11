Ξεχωρίζει ο Μπάιντεν, κλιμακώνει ο Τραμπ

Προ των πυλών του Λευκού Οίκου βρίσκεται ο Τζο Μπάιντεν, με τη διαμόρφωση του εκλογικού χάρτη στις ΗΠΑ, ωστόσο, να κλιμακώνει, παράλληλα και τους φόβους για αναταραχές.

Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν εδραίωσαν τον υποψήφιο των Δημοκρατικών στην πρωτιά της κούρσας, έχοντας ήδη 253 εκλέκτορες (από τους 270 που χρειάζεται), έναντι 214 του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε εξέλιξη παραμένει η καταμέτρηση σε Πενσλιβάνια, Αριζόνα, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Νεβάδα και Αλάσκα, με σημαντικά για την έκβαση της αναμέτρησης αποτελέσματα να αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Οσο το αποτέλεσμα φέρνει τον Μπάιντεν πιο κοντά στην προεδρία, τόσο το στρατόπεδο του Τραμπ, σε πολιτικό όχι μόνο επίπεδο, κλιμακώνει τις κινήσεις προς την αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων.

Από χθες, άλλωστε, η νομική ομάδα της καμπάνιας του Αμερικανού προέδρου έχει προβεί σε πληθώρα προσφυγών κατά της εκλογικής διαδικασίας σε αρκετές Πολιτείες.

Διαβάστε επίσης: Θα εμπλακεί το Ανώτατο Δικαστήριο στις εκλογές;

Το σήμα έδωσε από νωρίς ο ίδιος ο Τραμπ, μέσω της πρωτοφανούς κίνησής του να αυτοανακηρυχθεί νικητής, πριν καν η καταμέτρηση σε αρκετές πολιτείες, όχι μόνο ολοκληρωθεί (κάτι που είναι άγνωστο πότε θα συμβεί), αλλά έστω προχωρήσει επαρκώς.

Οι κινήσεις της πλευράς Τραμπ έχουν αρχίσει απο αργά τη νύχτα (ώρα Ελλάδος) να μεταφέρονται και στους αμερικανικούς δρόμους.

ARIZONA: Pro-Trump protesters pray for the president outside of the Maricopa County Elections Department. pic.twitter.com/RwFS2NWkj6

Μια ομάδα υποστηρικτών του, κάποιοι από τους οποίους ήταν οπλισμένοι με τουφέκια και πιστόλια, συγκεντρώθηκε έξω από εκλογικό κέντρο στην Αριζόνα, καθώς είχαν διαδοθεί φήμες ότι οι ψήφοι υπέρ του Ρεπουμπλικάνου προέδρου δεν καταμετρώνται σκοπίμως.

Φωνάζοντας «Σταματήστε την κλοπή!» και «Μετρήστε την ψήφο μου!», οι διαδηλωτές –οι περισσότεροι από τους οποίους δεν φορούσαν μάσκα– συγκεντρώθηκαν μπροστά από το εκλογικό κέντρο στην Μαρικόπα του Φοίνιξ.

Από την άλλη πλευρά, «αντιδιαδηλώσεις» πραγματοποιούν οπαδοί του Μπάιντεν, υπό το σύνθημα «Μετρήστε κάθε ψήφο».

A “Count the Vote” protest was held in Philadelphia, Pennsylvania, as votes continue to be counted in the 2020 presidential election. https://t.co/vgPuyqCutI pic.twitter.com/mKrUHvoc37

— ABC News (@ABC) November 4, 2020